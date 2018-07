CNN odporúča 11 miest na Slovensku, ktoré stoja za návštevu

Zaujali ich mestá i prírodné krásy.

13. júl 2018 o 14:46 Zuzana Bodnárová

Zem nádherných miest a majestátnych zámkov, jedna z najveľkolepejších európskych krajín, no turistiami často prehliadaná.

Takto opisuje Slovensko cestovateľská sekcia americkej CNN a odporúča návštevu Slovenska článkom o 11 najlepších miestach na návštevu.

Autorovi Pavlovi Fedykovychovi je jasné, že väčšine ľudí mimo Európy by našu krajinu na mape hľadala dlho, no vybral zoznam zaujímavých miest, ktoré majú podľa neho potenciál nadchnúť cestovateľov. Sú to tieto:

1. Bratislava

Naše hlavné mesto opísali ako "nepochybne jedno z najzaujímavejších hraničných miest v Európe".

Cestovateľom odporúčajú Staré mesto, Bratislavský hrad, Michalskú bránu, hrad Devín či množstvo zaujímavých múzeí a kostolov, špeciálne vyzdvihli výhľad z UFA.

Dúfame, že ich tu nepovozil nejaký tradičný taxikár.

2. Košice

Košice sú podľa CNN jeden z "higlightov" Slovenska a opisujú ich ako stredoeurópske mesto ako z obrázku.

Ich krásu vidia najmä v najväčšej koncentrácii historických monumentov, hlavne v Dóme sv. Alžbety, budove divadla, ale aj v kaviarňach lemujúcich Hlavnú ulicu.

Samostatne vyzdvihli Kaviareň Slávia.

3. Vysoké Tatry

Vysoké Tatry prirovnali k dostupnejšej alternatíve Álp.

Podľa CNN je to jedna z najväčších pozoruhodností našej krajiny a každý typ cestovateľa si tu nájde to svoje - či už v lete, alebo v zime.

4. Bojnice

Bojnice by vraj boli perfektné prostredie pre akúkoľvek rozprávku či fantasy knihu. Bojnický zámok si podľa CNN zaslúži titul najnavštevovanejšej slovenskej pamiatky a označili ho ako "svätý grál" pre fotografov a instagramerov. Odporúčajú aj návštevu zoo a výlet do neďalekých Čičmian.

5. Levoča

Levočské staré mesto patrí podľa CNN medzi tie najkrajšie v našej krajine a návštevníci by nemali vynechať drevený oltár v chráme sv. Jakuba.

Rovno ich aj posielajú do Slovenského raja, kde vyzdvihli chodníky v Suchej Belej, Dobšinskú ľadovú jaskyňu či Tomášovský výhľad.

6. Spišský hrad

Spišský hrad stojí za cestu k nemu, odporúča CNN.

Keď už tam cestovatelia prídu, mali by si pozrieť aj Spišské Podhradie a Spišskú kapitulu.

Ako skutočný klenot opisujú katedrálu sv. Martina, jeden z najkrajších románskych kostolov na Slovensku.

7. Bardejov

Bardejov opisujú ako jedo z najmalebnejších miest v celej krajine vďaka jeho zachovalým farebným domčekom na námestí, ktorému dominuje Dóm sv. Egídia. CNN návštevníkov posiela vyskúšať aj miestne kúpele a pozrieť si skanzen.

8. Trenčín

Hodný objavovania je aj Trenčín, najmä vďaka svojmu hradu a starému mestu.

Zaujímavá je aj historická prítomnosť Rimanov, ako aj kúpele v Trenčianskych tepliciach.

Za najlepšiu miestu kaviareň CNN označila podnik Coffee Sheep.

9. Banská Štiavnica

V lesoch Štiavnických vrchov leží ukryté jedno z najkrajších mestečiek na Slovensku, píše CNN.

Okrem prehliadky historických pamiatok odporúčajú vystúpiť na Kalváriu, zaplávať si v tajchoch a navštíviť Banskú Bystricu.

10. Národný park Nízke Tatry

Slovensko je krajina prírodných krás a Národný park Nízke Tatry je jeden z jej najcennejších pokladov, píše CNN.

Turistov lákajú na svahy Chopku, ako jednu top európskych freeridových destinácií, ale aj na bohatú ponuku športov, turistických trás a dych vyrážajúcich výhľadov.

Magická je podľa nich aj Demänovská jaskyňa slobody.

11. Kežmarok

Jeden z menej známych pokladov našej krajiny je Kežmarok, ktorý CNN označila ako extrémne zaujímavý cieľ návštevy. Dojem na nich spravila rozmanitosť pamiatok, od dreveného kostolíka po elegantné námestie. Z Kežmarku odporúčajú aj výlet na Ľubovniansky hrad.

