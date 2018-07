Summit NATO mal aj bizarné momenty. Internet sa baví na Zemanovi aj Trumpovi

Dalo sa to čakať.

13. júl 2018 o 12:12 Kristína Janščová

Svet má za sebou ďalši dôležitý summit, na ktorom sa riešila otázka bezpečnosti. Naposledy si internet podal stretnutie dvoch zlých účesov - Donalda Trumpa s Kim Čong-unom.

Ešte väčšiu zábavu však priniesol summit NATO, ktorý sa konal 11. a 12. júla v Bruseli.

Lídri 29 členských štátov aliancie na ňom rokovali o posilnení kolektívnej obrany, rozpočte, vzťahoch s Ruskom či rozširovaní NATO.



Na stretnutiach nechýbal ani náš prezident Andrej Kiska, nemecká kancelárka Angela Merkelová, český prezident Miloš Zeman, prezident USA Donald Trump či kanadský premiér Justin Trudeau.

A dvojdňový summit sa nezaobišiel bez trapasov.

Všetko to začal český prezident Miloš Zeman, v jeho šľapajách sa zrejme vydal aj Jean-Claude Juncker a o zábavu sa už tradične postaral aj Donald Trump.

1. Sediaci Miloš Zeman

České médiá dlhodobo špekulujú o zdravotnom stave svojho prezidenta. Zeman sa zase predviedol pri oficiálnom fotení so všetkými predstaviteľmi štátov.

Hoci na oficiálnej fotografii stojí pri ostatných, akoby sa nič nedialo, fotografom neunikla momentka krátko pred.

Na nej Zeman sedí na stoličke a vyzerá to tak, že si dáva zaslúženého šlofíka.

Internet to samozrejme nenechal len tak a Zemana začal fotošopovať do situácií od výmyslu sveta.

***

A ak máte zlý deň, spomeňte si na tohto bodyguarda.

2. Jean-Claude Druncker

Predseda Európskej komisie je dlhé roky známy svojim pozitívnym vzťahom k alkoholu, vďaka ktorému ľudia vtipkujú napríklad takto: "Nájdi si ženu, ktorá sa na teba pozerá tak, ako Juncker na víno".

Na summite ho kamery zachytili pri neistej chôdzi a tackaní, pričom ho museli podopierať ostatní štátnici. Problém mal s vystúpením na pódium, aj pri odchode na slávnostnú večeru. Keď už sa na pódium dostal, ratovať ho musel francúzsky prezident Emmanuel Macron.

video //www.youtube.com/embed/oecvYFq_wi0

Portugalský premiér Antonio Costa vo štvrtok povedal, že Juncker sa sťažoval na bolesti chrbta, takže je tu možnosť, že bol naozaj triezvy a za jeho chôdzu môže len zdravotný stav.

Toto sme tu už raz mali, pamätáte si ešte na Milana Rokytku, ktorý nezvládol oslavu Zemanovho víťazstva vo voľbách?

Nech to bolo v Bruseli akokoľvek, internet už pozná odpoveď a Twitter zaplavili koláže s hashtagom #JeanClaudeDruncker a #JunckerDrunk.

***

***

3. Donald Trump

Čo by to bol za summit, na ktorom by sa Donald Trump správal reprezentatívne? Tentokrát internet zaujala fotka, na ktorej všetci štátnici pozerajú do jednej strany, len Trump zase určite niečo nepochopil a pozeral sa úplne inam.

Podľa ľudí to dokonale vystihlo jeho postoje a názory, ktoré sa často absolútne líšia od toho, čo si myslia príčetní ľudia a lídri iných krajín. Fotka sa za dva dni stala mémom a má vlastný profil na Know Your Meme.

***

***

***

***

Ľuďom to tak trochu pripomenulo aj trapas z minulého roka, kedy sa Trump pozeral na zatmenie Slnka bez ochranných okuliarov.

