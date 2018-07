Mémcyklopédia #13: Ján Slopta

Len malá ukážka jednej nehody v Čadci:

Očití svedkovia potvrdili, že Slotu videli vo štvrtok 9. mája v Čadci opitého. Zbadali ho, ako ide s autom z parkoviska, no nie na cestu, ale dolu kopcom. „Vyzeralo to, že narazí do brezy. Chlapci z predajne mu išli pomôcť, snažili sa ho vytiahnuť pomocou lana, no nešlo to. Napokon zišiel po tráve dolu brehom až na parkovisko k nám," povedal vtedy pracovník pneuservisu, v ktorom skončil aj Slota. „Ledva sa držal na nohách, pozýval nás, nech ideme s ním piť," dodal.