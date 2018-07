Slovákov pobúrila pamätná tabuľa na Rysoch. Bola to chyba, hovorí šéf firmy

9. júl 2018 o 10:53 Kristína Janščová

Prvý júlový víkend pobúrila Slovákov na Facebooku fotka, ktorú zverejnila stránka Tatranský národný park.

"Skupina zamestnancov pri výstupe na jeden z tatranských štítov po sebe zanechala takúto 'milú' pamiatku," napísali admini stránky a priložili fotku, ktorú do skaly pripevnili turisti, aby sa svetu pochválili, že to dokázali.

Na kovovú tabuľu pritom rovno napísali aj svoje mená.

"Málokedy sa páchateľ trestného činu podpíše, buďme radi," reagoval na fotku jeden z používateľov po tom, čo ju zverejnila aj stránka Zomri. Ľudia zostali zase pohoršení z toho, ako sa Slováci správajú k prírode.

A čo na to samotní ľudia, ktorí tam tabuľu nechali?

"Stále neviem ako na toto reagovať. Brali sme to ako recesiu a napriek tomu, že sme všetci už dospelí chlapi, ani mňa osobne nenapadlo, aké by to mohlo mať následky," povedal pre Fičí konateľ firmy Michal Stanko.

Dodal, že keďže išlo o firemnú akciu, ako šéf o tomto nápade vedel. Nápad vraj vzišiel od kolegov, ktorí sú skúsenými turistami.

"Nezakázal som to. Bola to chyba. Vzhľadom k veku to nemôžem ani nazvať mladíckou nerozvážnosťou. A výhovorka, že všetci sme len omylní ľudia, tiež nie je na mieste," povedal Stanko.

Celú záležitosť plánuje prebrať s "vinníkmi" a zistiť, aké sú možnosti na odstránenie tabule. Kontaktoval kvôli tomu aj správu TANAPu.

Aj vďaka komentárom ľudí tak tabuľa zrejme z Rysov zmizne. Slováci sa však stále majú čo učiť - napríklad aj od Japoncov.

