Mémcyklopédia #12: Hrnko. Tono Hrnko

Hrdo. Odborne. S pivom v ruke.

3. júl 2018 o 16:37 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Už sme vám predstavili Kapitána Andreja Danka, dnes sa pozrieme na jeho súputníka a maskota SNS, Antona Hrnka.

Hrnka určite poznáte z posledných rokov politického pôsobenia SNS. Vyštudoval dejepis, za socíku bol členom a funkcionárom KSČ a v roku 1990 spoluzakladal národniarsku stranu. O 8 rokov neskôr sa prestal aktívne angažovať v politike, aby sa v roku 2014 vrátil vo veľkom štýle - po boku Andreja Danka.

Ak máte profil na Facebooku, je 80-percentná šanca, že vás už stihol Hrnko uraziť, a ak pozeráte telku, je 80-percentná šanca, že ste zachytili niektorú z jeho tlačoviek a ťukali ste si na čelo ešte viac, ako pri tých Dankových.

Na Tonovi je pozoruhodný najmä jeho imidž a "vibe", ktorý evokuje traktoristu z Hornej Maríkovej, ktorý si každé poobedie užíva posedením pri borovičke. A taktiež schopnosť vyjadriť sa úplne ku všetkému, od dámskych vložiek až po to, kto riadi túto galaxiu.

https://giphy.com/embed/eltlXrWnXWewXFdzgl

Ako tento mém vyzerá:

Na obrázku sa nachádza Anton Hrnko a text, ktorý súvisí s alkoholom, dvojbodkou a RTVS, oblekom za 600 eur, nezdravým jedlom, vložkami, Dúhovým Pride-om, SNS, Andrejom Dankom a konšpiráciami.

Ako to vzniklo:

Hoci väčšina vtipov je postavená na Tonovom imidži, statnej postave a predstave toho, čo robí (a jedáva) člen SNS v jeho veku, niektoré jeho excesy sú naozaj nadlhšie. Preto sme to rozdelili na 6 častí.

1. Dvojbodka a RTVS

Hrnko má už dlhodobo výhrady k fungovaniu takmer všetkého a výnimkou nie je ani verejnoprávna RTVS. V januári 2017 sa ho Denník N v rozhovore spýtal, prečo stále na svojom Facebooku hovorí o RTVS ako o "dvojbodkovej inštitúcii". Tono odpovedal takto:

"Dvojbodka má symbolizovať mňa ako platiteľa koncesionárskeho poplatku, mňa ako jedného radového príslušníka slovenského národa. A ja sa necítim ako dvojbodka."

Keď sa ho redaktor opýtal, či to preňho naozaj má až taký význam, a nie je to len obyčajné logo, Hrnko povedal, že logo vytvára "nomen omen". A znova dodal, že sa necíti ako dvojbodka.

https://giphy.com/embed/23cZcM8YtczfG9nC3a

2. Alkohol

Tono je známy svojím pozitívnym, avšak triezvym vzťahom k alkoholu, ktorý zhrnul aj na tohtoročnej májovej tlačovke: "Nie som abstinent, ale nepijem tak, aby o mne niekto mohol šíriť, že som opilec."

Dodal, že ak mu niekto dokáže, že bol po skončení vysokej školy v "nedôstojnom stave", dá mu celý poslanecký plat.

Mémy o alkohole vznikli aj vďaka fotke, ktorú Hrnko priložil k Novoročnému prípitku na svojom webe v roku 2011. Čitateľom zaželal všetko dobré a nezabudol pridať aj príslovečné "Na zdravie!".

(zdroj: hrnko.sk)

Fanúšikom SNS neváha Tono odhaliť aj to, čo sa pije na plese národniarov:

"Musím povedať, že na poslednom plese SNS som bol v Trnave v roku 1993. Ak sa dobre pamätám, tak sa tam pilo víno. Keď už koňak, tak sa pilo KBŠ. Ale neviem, v akom stave je teraz tento koňak. Už som ho dávno nekoštoval, ale údajne po privatizácii nemá tú istú chuť ako predtým."

3. Oblek za 600 eur

Hrnkovi sa nepáčilo ani zmrazovanie platov ústavných činiteľov. Dôvod? "Ja si kupujem do roka šesť oblekov a jeden stojí 600 eur."

Keď mu to na Facebooku ľudia komentovali nie príliš pozitívne („Že 600 eur na sako? Prasa nenažrané!!! Kde žiješ?“), Hrnko sa nenechal zahanbiť.

„Úbožiak závistlivý, ja ťa musím reprezentovať. Vylez na strom, kam patríš. Opice by nemali chodiť po zemi,“ odpísal, a tým zrejme považoval celú vec za vybavenú.

4. Konšpirácie

Tono samozrejme má aj teórie o tom, kto riadi svet. V relácii Fair Play Michala Kovačiča povedal, že napríklad spravodajstvo RTVS nenahráva koalícii ani opozícii, ale "tretej sile".

Keď sa redaktor snažil zistiť, kto je ten tretí človek, Tono to vyriešil jednoducho: "Ja neviem, vy sa ho opýtajte. Choďte to hľadať. Ja som to povedal, a to stačí".

V jeho facebookových statusoch samozrejme nechýbajú odkazy na genderovú ideológiu, ktorej cieľom je zničiť tradičnú rodinu, či spojenia ako "podlí treťosektoroví aktivisti".

video //www.youtube.com/embed/XchIyrHdtho

5. Vložky

Celému Slovensku Tono zase urval dekel v máji tohto roka, keď sa ho redaktor Denníka N opýtal, čo liberálne sa podľa neho podarilo od pádu komunizmu zaviesť do systému.

„Veci, ktoré súvisia so sexualitou, boli vždy na Slovensku viac-menej tabuizované. Predstava, že budeme mať v televízii pri každej večeri reklamu na dámske vložky, bola nepredstaviteľná, a zrazu sa to tu servíruje zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, v každej druhej reklame."

(zdroj: Fičí)

6. Dúhový Pride

Najnovšie sa Tono zase vyjadril k pochodu LGBTI ľudí, ktorý bude 14. júla v Bratislave. Považuje ho za "šírenie neoliberálnej genderovej ideológie", ktorej cieľom je "rozloženie klasickej rodiny".

Zareagovala na to Monika Flašíková-Beňová, ktorú následne Tono nazval "typickou bruselskou paničkou, ktorá jedno koná a iné si myslí, milovníčkou LGBTI, týraných žien a žien, ktoré nemajú prácu."

(zdroj: Fičí)

V tejto galérii nájdete najlepšie a najvtipnejšie mémy s Tonom Hrnkom.

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Hrnkov svet)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

***

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

***

(zdroj: Facebook - Ľegrácie Janka Francisciho)

***

(zdroj: www.zomriofficial.sk)

