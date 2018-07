Desať rád, ako prežiť Pohodu čo najpohodovejšie

Hlavne nezabudnite zbaliť zdravý rozum.

2. júl 2018

1. Základ je dobre sa zbaliť

Niekto to zvládne aj s ruksačikom, iní vlečú po letisku veľké kufre.

Zvoľte zlatú strednú cestu a zbaľte si festivalové nevyhnutnosti, ale nie zbytočnosti a 15 rôznych outfitov.

Výhodou Pohody je to, že veľa vecí zoženiete (často aj zadarmo) v samotnom areáli, čiže ich môžete zabudnúť či cielene ich nezobrať.

Partneri festivalu zabezpečia napríklad zubnú pastu, šampóny či opaľovací krém, rôzni predajcovia majú v ponuke doplnky od výmyslu sveta či časti oblečenia. Po minulé roky nebol problém dostať sa ani k slnečným okuliarom či klobúčikom a iným užitočným reklamným predmetom.

2. Buďte v suchu a nezamrznite

Počasie si organizátori zatiaľ vybaviť nedokážu, takže sa môže stať, že aj keď je leto v plnom prúde, budete musieť zniesť aj prehánky, dážď či poriadnu búrku. V tomto prípade šťastie praje pripraveným. Už pri balení myslite na to, že si sa vám budú hodiť nepremokavé topánky, ktoré zvládnu aj trochu blata, ako aj bunda proti dažďu či pršiplášť. Dáždniky sú v areáli zakázané.

Chlad, hlavne v noci, je ďalší nepríjemný prípad. Aj v horúcich dňoch môžu byť noci veľmi chladné. Myslite na to, že po zotmení zrejme budete potrebovať niečo na seba. Na spanie si pripravte karimatku, dobrý spacák, hrubé ponožky a mikinu, aby ste susedov nadránom nebudili drkotajúcim chrupom.

3. Nenechajte sa ugrilovať

Aj pekné počasie však má svoje úskalia a pred prežiacim slnkom sa treba chrániť. Nepodceňte to, lebo hoci spálená koža nebolí hneď, v noci vás môže potrápiť. Radšej sa dôkladne natierajte opaľovacím krémom, v Daylong stánku mávajú stojany, kde si ho môžete vytlačiť zadarmo. Taktiež si vezmite slnečné okuliare a niečo na hlavu.

V teple opatrne s alkoholom, lebo slnko kupuje druhé kolo. Pitná voda je v areáli v cisternách zadarmo, takže za každým pivom si dajte kolo vody.

4. Nesnažte sa stihnúť všetko

Program na Pohode je každoročne naozaj bohatý. Od rána do večera tam máte čo robiť a často sa stane, že sa koncerty či diskusie prekrývajú. Nestraťte však hlavu a nebuďte smutní, že ste niečo nestihli - lebo v skutočnosti sa to ani nedá.

Vyberte si radšej zopár najpodstatnejších vecí, ktoré určite chcete vidieť, a inak sa nechajte unášať festivalom. Najlepší koncert môžno zažijete, keď náhodou vojdete do stanu, kde hrá kapela, o ktorej ste nikdy v živote nepočuli - pretože to sa na Pohode stáva dosť často.

5. Stiahnite si appku

Pohoda má každý rok aplikáciu s celkom užitočnými funkciami. Môžete sa cez ňu nájsť s kamarátmi či nájsť v nej všetky podstatné informácie, napríklad aj o počasí. Vyskladáte si v nej vlastný line-up a môžete si nastaviť, aby vás upozornila pred začiatkom koncertu, ktorý nechcete zmeškať.

Najužitočnejšia však je vtedy, keď príde búrka. Organizátori cez notifikácie informujú návštevníkov a dávajú inštrukcie o prípadných prerušeniach programu.

Stiahnite si aplikáciu.

6. Nestrácajte energiu

Teraz máme na mysli "šťavu" pre vaše zariadenia. Netreba byť k mobilu pripútaný nonstop, instagramovať každý moment a prežívať festival cez počet lajkov na fotke. No na druhej strane, nebudeme si klamať, že tam budeme bez mobilov. Už len kvôli foteniu či aplikácii ich máme vždy po ruke - a nie je nič otravnejšie, ako keď sa neviete dovolať kamošom.

Najlepšie je mať so sebou dobitý powerbank, no ak ho nevlastníte alebo sa vybije, ešte nie ste stratení. Máte niekoľko možností. Buď si posedíte pri zásuvke v Orange zóne, odložíte telefón do nabíjačkárne tohto operátora v stanovom mestečku, alebo si od nich požičiate zálohovanú externú nabíjačku, s ktorou môžete chodiť po areáli. Dokonca vám môžu poskytnúť aj núdzový telefón, keby sa s vaším čokoľvek stalo. Orange tiež zabezpečuje v areáli bezplatné wi-fi pripojenie, ale rátajte s tým, že na ňom bude vidieť dosť veľa ľudí.

7. Potešte bruchá

Pohoda má každým rokom silnejšiu gastro časť. Po celej jednej strane areálu sa tiahnu stánky s jedlom - a je si z čoho vyberať.

Vlastné jedlo sa vám tam veľmi neoplatí ťahať, iba ak by ste museli extrémne šetriť, lebo aj tak zrejme nezvládnete odolať.

Na druhej strane to nepreháňajte a všetky tie burgery a hot-dogy občas preložte niečím ľahším.

8. Pite s rozumom a od 18 rokov

Hádam to ani nemusíme vysvetľovať, no Pohoda bude mať v tomto smere dve opatrenia v rámci iniciatívy Pi s rozumom. Okrem toho, že každý vodič si pred sadnutím za volant bude môcť otestovať, či môže jazdiť, dostanú túto možnosť všetci návštevníci festivalu. Po areáli budú totiž chodiť mobilné hliadky s certifikovanými alkohol testermi, a to hneď od spustenia festivalu až do jeho úplného konca.

Aby organizátori zaručili, že tínedžerom na festivale nepredajú alkohol z nevedomosti, pri vstupe budú odlíšení špeciálnymi náramkami. Uľahčí to prácu všetkým barmanom a upokojí rodičov nedospelých návštevníkov festivalu.

Podľa takýchto tričiek spoznáte hliadky. (zdroj: Pi s rozumom)

9. Prispejte k poriadku a čistote

Pohoda si zakladá na svojej udržateľnosti a poriadkumilovnosti. Každý stan v stanovom mestečku dostane dve vrecia na odpadky. Do žltého vreca patria prázdne plastové poháre a fľaše (bez zvyškov nápojov, ideálne aj stlačené), čisté vrecúška, tašky, fólie, všetky druhy papiera a plechovky. Do vreca na komunálny odpad všetko ostatné. Vrecia po odchode nechajte zviazané na mieste.

Všetky jedlá budú na festivale podávané v rozložiteľných obaloch a príboroch, ktoré organizátori skompostujú. Pre návštevníkov budú pripravené aj odpadové stanice, kde vám dobrovoľníci poradia, kam máte čo hodiť.

10. Užite si to!

Nič nie je dokonalé a určite sa aj na Pohode nájdu chyby krásy. Aj keď je to veľmi dobre zorganizovaný festival, uvedomte si, že nie ste v hoteli s mnohými hviezdičkami, ale na letnom festivale, a berte veci s nadhľadom. Najlepšie príbehy predsa aj tak vznikajú z najextrémnejších zážitkov.

