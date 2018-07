Internet miluje dánskeho brankára, ešte viac však reakciu jeho otca

Najviac hrdý otec na planéte? Peter Schmeichel.

2. júl 2018 o 11:19 Kristína Janščová

Prečítajte si tiež: Famózny Dán chytil tri penalty, ale spoluhráči mu to zbabrali

Všetky informácie o MS vo futbale 2018 nájdete tu >>

Večerný osemfinálový zápas na MS vo futbale v Rusku priniesol drámu, akú zrejme nikto nečakal. Na rozdiel od nudnejšieho futbalu medzi Španielskom a Ruskom sa v dueli medzi Dánskom a Chorvátskom bolo na čo pozerať.

A to hneď odzačiatku - skóre otvorili už v 1. minúte Dáni gólom Mathiasa Jörgensena. O tri minúty neskôr sa na strane Chorvátska presadil Mario Mandžukič a tak bolo až do konca predĺženia vyrovnané 1:1.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A remíza vydržala až do pokutových kopov najmä vďaka dánskemu brankárovi Kasperovi Schmeichelovi.

Dánskym fanúšikom tuhla krv v žilách najmä v 116. minúte zápasu, keď sa po prihrávke Modriča rútil takmer na prázdnu bránu Ante Rebič. Zastavil ho Mathias Jørgensen, ale len za celu faulu. Nasledovala tak penalta, v ktorej mohol Modrič posunúť Chorvátov do štvrťfinále.

(zdroj: TASR/AP)

Schmeichel ho však senzačne vychytal a jeho otec mal z toho na tribúne ešte väčšiu radosť ako jeho syn.

Dánsky brankár exceloval aj penaltovom rozstrele.

Podarilo sa mu chytiť ďalšie dve penalty a médiá aj fanúšikovia ho označili za jednoznačnú hviezdu zápasu.

Škoda, že to nestačilo na víťazstvo - výborne si počínal aj jeho náprotivok, chorvátsky brankár Danijel Subašič, ktorý chytil o jednu penaltu viac. Chorváti tak postúpili do štvrťfinále a Dánom ostali oči pre plač.

(zdroj: TASR/AP)

"Sú to zmiešané pocity. Sme strašne sklamaní. Som ale hrdý na spoluhráčov, odviedli sme výborný výkon. Šťastie nestálo pri nás, máme ale mladý a perspektívny tím. Toto nás mnoho naučí," povedal po zápase Schmeichel.

Reakcie internetu na seba nenechali dlho čakať.

"Keby bol tím Dánska v X-Factore, Simon Cowell by ich poslal všetkých domov za to, že sú schopná, ale nudná chlapčenská kapela. A Schmeichela by poslal ďalej ako sólového speváka," napísal jeden z fanúšikov na Twitteri.

Ľudia si zamilovali aj reakciu Kasperovho otca, slávneho bývalého brankára Petra Schmeichela. Ten bol v rokoch 1992 a 1993 zvolený za najlepšieho brankára sveta. A v momente, keď jeho syn chytil Modričovu penaltu, bol zrejme najviac hrdým otcom na planéte.

Ľudia zaplavili Twitter fotkami Schmeichelovcov z detstva, po ktorých je nám ešte viac ľúto, že sa Dánom nepodarilo postúpiť.

***

***

***

***

***

***

Viac futbalových článkov nájdete tu.

Prečítajte si tiež: