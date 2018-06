Playlist horúci ako rozohriaty asfalt: 14 nových skladieb na leto

Novinky od overených i vychádzajúcich hviezd.

28. jún 2018 o 17:22 Zuzana Bodnárová

Na konci článku nájdete celý Spotify playlist.

1. Florence + The Machine – Hunger

Britská skupina Florence + The Machine začala nedočkavých fanúšikov pripravovať na svoj ďalší album, ktorý sa volá High As Hopes a vyšiel 29. júna.

Jeho predzvesťou je nový singel Hunger s mierne psychedelickým klipom, z ktorého to vyzerá, že skupina na čele so speváčkou Florence Welch je vo forme.

video //www.youtube.com/embed/5GHXEGz3PJg

2. Bishop Briggs – White Flag

Speváčka Bishop Briggs sa narodila v Londýne, no vyrástla v Japonsku a v Hongkongu. Hneď po strednej škole sa však presťahovala do Los Angeles, kde ju objavil agent vydavateľstva.

Pozornosť hudobného sveta na seba pritiahla singlami ako River či Wild Horses a podarilo sa jej vydať debutový album Church of Scars. Mladá speváčka so silným hlasom je jedným z interpretov, ktorých sa oplatí začať sledovať.

video //www.youtube.com/embed/syhBqULC99I

3. LSD (Labrinth, Sia, Diplo) – Audio

Za projektom LSD stojí trojica dobre známych interpretov. Producent Diplo a speváci Sia a Labrinth sa spojili a pod spoločnými iniciálkami svojich umeleckých mien vydali už dva single - Audio a Genius.

Uvidíme, či to dotiahnu až na spoločný album. Jeho neúspechu sa takýto trojlístok určite neobáva.

video //www.youtube.com/embed/tjA7nAHOAww

4. Rudimental & Major Lazer - Let Me Live

Britské elektronické zoskupenie Rudimental ide z jednej spolupráce na druhej. Naposledy sa spojili s producentmi z Major Lazer a pustili sa tak do zvuku, ktorý vychádza z reggae a dubu.

Vokálne ich v tom podporili speváci Anne-Marie & Mr. Eazi. Vznikla z toho príjemná letná záležitosť.

video //www.youtube.com/embed/9mRbHt9FzqY

5. The 1975 – Give Yourself a Try

Britská skupina The 1975 zvyčajne hrá snové pop-rockové melódie, no tentoraz sa vybrala do trochu živších vôd. Skupina obľúbená najmä u mladšej vekovej kategórie vypustila tanečnejší singel Give Yourself A Try, ktorému dominuje surová gitarová slučka inšpirovaná syntetickými 80. rokmi.

video //www.youtube.com/embed/zUzBfBqbSmc

6. Years & Years – Palo Santo

Spevák Olly Alexander sa dostal do skupiny Years & Years tak, že ho dvaja zakladajúci členovia Michael Goldsworthy a Emre Türkman počuli spievať v sprche v kamarátovom dome.

V roku 2015 vydali svoj debutový album Communion. Jeho nasledovník je už na ceste, 6. júla 2018 by mala svetlo sveta uzrieť ich nová doska Palo Santo, avizovaná rovnomenným singlom.

video //www.youtube.com/embed/voy-q-5mLDo

7. Arctic Monkeys – Four Out of Five

Britská skupina Arctic Monkeys nechala fanúšikov čakať takmer päť rokov na nový album. Dočkali sa nahrávky Tranquility Base Hotel & Casino, ktorá mohla sklamať tých, ktorí očakávali pokračovanie úspešného albumu AM.

Kapela sa však posunula trochu iným smerom, brnkla na strunu nostalgie a novinka nie je taká chytľavá na prvé počutie. Treba jej však nechať trochu času na rozvinutie a naladenie sa na rovnakú strunu s partičkou okolo Alexa Turnera.

video //www.youtube.com/embed/71Es-8FfATo

8. Gorillaz – Fire Flies

Gorillaz sa vlani prebudili po niekoľkoročnom tichu a fanúšikovia s nadšením privítali ich nový album Humanz. A vyzerá to tak, že projekt si teraz kompenzuje roky neaktivity, keďže 29. júna poslali do sveta nový album The Now Now.

Za kedysi pomerne tajomným projektom stojí britský hudobník a spevák Damon Albarn, ktorého môžete poznať aj zo skupiny Blur.

video //www.youtube.com/embed/LCet4yrfp4o

9. Ben Howard – Nica Libres At Dusk

Britský spevák a pesničkách Ben Howard úspešne kombinuje gitarové melódie a folkové prvky s elektronickými. Jeho prejav vie byť melancholický a snový, ale aj naliehavo intenzívny,

Vydarený album Noonday Dream nasleduje úspešnú dosku z roku 2014 I Forget Where We Were.

video //www.youtube.com/embed/NzcV8HXE_EI

10. Jorja Smith – Blue Lights

Britská speváčka Jorja Smith je na scéne od roku 2016, no až tento rok vydala svoje pesničky v rámci debutového albumu Lost & Found. Ten okrem noviniek obsahuje aj už známe single ako Blue Lights či Where Did I Go?

Albumom však len potvrdila svoju pozíciu vychádzajúcej r&b hviezdy a určite sa oplatí sledovať jej ďalšie smerovanie.

video //www.youtube.com/embed/R8YwnQMQuJI

11. Lykke Li – two nights (ft. Aminé)

So sad so sexy, tak sa volá novinka švédskej indie popovej speváčky Lykke Li, ktorú vydala ako svoj štvrtý album. Oproti svojej predchádzajúcej tvorbe pesničky prikorenila prvkami trapu, hip-hopu či r&b.

Album znie tak, ako jeho názov - zvodne a zároveň melancholicky, na čo ho predurčuje už samotný speváčkin hlas.

video //www.youtube.com/embed/XAaaHCC83VY

12. Lily Allen – Trigger Bang ft. Gigge

Lily Allen bola vždy tak trochu neposlušným dievčaťom britskej hudby a nerobila veci podľa šablóny. Napríklad po úspechu albumu It's Not Me, It's You v roku 2009 nepredĺžila svoju zmluvu s vydavateľstvom a dala si od hudby pauzu.

Vydala sa a porodila dve deti, no hudobnej kariéry sa nevzdala. Najprv sa vrátila v roku 2014 albumom Sheezus a v roku 2018 predstavila svetu novinku No Shame. A nemá sa za čo hanbiť.

video //www.youtube.com/embed/T1o0k8bQcMg

13. Drake – Nice for What

Kanadský multitalentovaný čávo Drake vie, ako si na seba zarobiť, ale vie namixovať celkom podarený mix rapu a r&b či dokonca dancehallu, ktorý funguje.

Určite si pamätáte jeho klip k pesničke Hotline Blig, z ktorého vzniklo množstvo mémov. Video k singlu Nice For What však zaujalo inak, než jeho tanečkami. Objavila sa v ňom silná zostava "kráľovien" ako Olivia Wilde, Emma Roberts, Misty Copeland, Rashida Jones či Zoe Saldana a mnohé ďalšie.

video //www.youtube.com/embed/U9BwWKXjVaI

14. Childish Gambino - This is America

Donald Clover, známy ako Childish Gambino, stvoril pesničku a klip, ktoré sa budú nevyhnutne objavovať vo všetkých "top 2018" rebríčkoch.

"This Is America" začiatkom mája zlomila americký internet. Upozorňuje na rasizmus v USA, ktorý kvitne aj v 21. storočí. Veselé melódie strieda temný znepokojivý beat. Klip je plný skrytých odkazov a Donaldove fascinujúce tančeky majú odpútavať pozornosť od desivého diania v pozadí, čo je metafora americkej spoločnosti.

video //www.youtube.com/embed/VYOjWnS4cMY

Pustite si všetko v Spotify playliste: