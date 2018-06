Nemcom to v Rusku nikdy nešlo. Z majstrovstiev ich ľudia vyprevádzajú vtipmi

Vtipom neušiel Löw, Hitler ani Merkelová.

28. jún 2018 o 12:28 Kristína Janščová

Hanba, smútok, blamáž a desivé prekvapenie. Asi takéto pocity zažívajú fanúšikovia Nemecka po zápase ich mužstva s Južnou Kóreou na MS vo futbale.

Nemci senzačne prehrali 0:2 a poprvýkrát v histórii sa nedostali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V troch zápasoch nazbierali iba 3 body so skóre 2:4 a to im stačilo na posledné 4. miesto.

Na mále pritom mali už v zápase so Švédskom, keď ich spasil až v 95. minúte parádnym oblúčikom Toni Kroos.

V poslednom zápase Nemcov na turnaji sa však nič podobné neudialo a sú na smiech celému futbalovému svetu. Nemecké médiá len smutne konštatujú, že najlepším hráčom tímu na turnaji bol komentátor.

Pozorným fanúšikom neuniklo, že Nemci rozšírili tzv. klub sklamaných šampiónov - mužstiev, ktoré po zisku titulu majstra sveta o štyri roky neskôr skončili už po základnej skupine MS.

Svet sa snaží vyrovnať s ich vypadnutím aspoň humorom.

Medzitým u Führera

Toto sa tak často nevidí

Aspoň tu je Nemecko na prvom mieste

Vyhrávať v Rusku? To my nerobíme.

Nemeckí fanúšikovia práve teraz

Ani Hitler nedokázal v Rusku zvíťaziť, fakt ste si mysleli, že to dokážu títo hráči?

2018

Medzitým na letisku...

... a v lietadle

"Kim, tu je Angela. Čo keby sme vyhlásili vojnu Južnej Kórei?"

História nemeckého pôsobenia v Rusku

Nemecký tím na konci Infinity War

Fanúšikovia Nemecka práve teraz

Ostatné tímy versus Nemecko

Rozlúčka

Smutný pohľad

Podobnosť čisto náhodná

Diego Joachim Maradona

Vypadnutie Nemcov má však aj jedno pozitívum - konečne nebudeme musieť znášať nechutnosti trénera Joachima Löwa.

