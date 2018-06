Ako si fotiť jedlo, aby vyzeralo chutne

Zvládnete to, aj keď sa nechystáte stať foodblogerom.

25. jún 2018 o 14:01 Zuzana Bodnárová

Patríte medzi ľudí, čo sa občas radi podelia o tip na dobré jedlo alebo pochvália vlastným výtvorom? Pri fotení myslite na zopár zásad, aby jedlo pripadalo príťažlivo aj tým, ktorí ho vidia iba na fotke.

1. Využite prirodzené svetlo

Ak doma práve nemáte mini fotografické štúdio, len ťažko dosiahnete to správne nasvietenie pomocou umelého osvetlenia. Pod obyčajnými žiarovkami dostáva jedlo zvyčajne zvláštne, nie príliš vábne odtiene. Ak môžete, využite denné svetlo a jedlo si odfoťte na balkóne či v blízkosti okna.

To platí aj v prípade, že máte v úmysle fotiť si jedlo v reštaurácii. Keď to ide, vyberte si miesto vonku alebo pri okne, prípadne si jedlo zoberte so sebou von.

Nebojte sa experimentovať aj s tým, ako sa svetlo počas dňa mení.

To isté jedlo v prirodzenom svetle a v umelom svetle. (zdroj: Huawei)

2. Nepoužívajte blesk

Je fotka príliš tmavá a chceli by ste si ju prisvietiť bleskom? Nie je to až taký dobrý nápad, lebo silný prúd svetla, ktorým jedlo ožiarite, zničí všetky tiene a vábivé krivky, ako ich vidíte voľným okom.

Skúste radšej nájsť lepšie miesto na fotenie alebo tmavú fotku zosvetlite pri záverečných úpravách.

3. Skúste viacero uhlov

Postaviť sa na stoličku a jedlo odfotiť zhora nie je jediná cesta. Dokonca to zvyčajne nie je ani ten najlichotivejší uhol. Vezmite do úvahy štruktúru jedla a čo na ňom má vyniknúť. Napríklad pizza vyzerá dobre pri pohľade zhora, na burger by ste mali zaostriť z bočnej strany pri drinkoch platí pravidlo 45-stupňového uhla.

Ak máte šancu, spravte viacero záberov z rôznych uhlov, a potom vyberte ten, na ktorom vyzerá jedlo najchutnejšie.

(zdroj: Huawei)

4. Pridajte dekorácie...

Chcete sa pochváliť cez víkend upečeným koláčom alebo s láskou pripravenou večerou? Doma máte šancu viac sa pohrať so stylingom jedla a kompozíciou záberu.

Siahnite po pekných príboroch, zaujímavých textíliách alebo si odložte trochu z čerstvých ingrediencií a byliniek, ktoré ste používali pri varení. Intuícia a cit pre estetiku vám snáď poradí, ktoré farby či vzory by sa k jedlu mohli hodiť, aby fotku ozvláštnili.

5. ... ale neprežeňte to

V jednoduchosti je krása. Nechajte zažiariť jedlo a nechajte doplnky robiť to, čo majú - dopĺňať. Keď záber prekombinujete, samotné jedlo sa v ňom stratí.

Nie všetko musí byť dokonalé - niekedy vyzerajú dobre aj náhodne roztrúsené omrvinky či cukor.

6. Nečakajte pridlho

Jedlo najlepšie vyzerá chvíľu po uvarení. Hlavne pri čerstvých ingredienciách platí, že čím dlhšie ich necháte odstáť, tým menej príťažlivo vyzerajú. Cheesecake s čerstým ovocím teda odfoťte skôr, než ho dáte odložíte na niekoľko hodín do chladničky, a chrumkavý šalát zvečnite, kým sa leskne od dressingu.

7. Fotku jemne vylaďte

Instagram ponúka celkom slušné možnosti úpravy fotiek. Zabudnite však na filtre a skúste sa vyhrať s jasom, kontrastom, tieňmi či sýtosťou farieb. Aj nepatrné úpravy vedia fotku významne vylepšiť. Pomôcť vám môžu aj externé apikácie, ako napríklad VSCO.

Aj v tomto prípade si však ustrážte, aby ste to neprehnali a aby sa vám aj po úprave na zachytené jedlo zbierali slinky.

(zdroj: Huawei)

