Argentínsky brankár je na smiech. Takto sa na jeho chybe baví internet

Don't cry for me, Argentina.

22. jún 2018 o 11:50 Kristína Janščová

Pamätáte si na nedávnu osudovú chybu brankára Liverpoolu Loresa Kariusa?

Vo finále Ligy majstrov chcel loptu rozohrať na spoluhráča, ale z ničoho nič ju hodil len do nohy číhajúceho Karima Benzemu, od ktorého sa odrazila až do brány.

Niečo podobné sa už stihlo stať aj na Majstrovstvách sveta v Rusku. A bolo to v zápase, v ktorom by ste to zrejme vôbec nečakali.

Argentína bola v dueli s Chorvátskom favoritom, aj keď vo svojom prvom zápase na turnaji len remizovala s Islandom. Nervózni hráči však nehrali tak ako zvyčajne, svoje kúzlo nepredviedol ani Lionel Messi.

Najväčší fail však prišiel v 53. minúte.

Brankár Willy Caballero mohol loptu bezpečne odpáliť ďaleko od dotierajúceho Rebiča. Namiesto toho ale zvolil nepodarený technický oblúčik, ktorý pristál priamo na nohu chorvátskeho útočníka a ten bombou z voleja skóroval. Na tomto zostrihu môžete Caballerovu skvelú prihrávku vidieť v čase 00:35.

video //www.youtube.com/embed/hcM5n71XmBo

Z tohto gólu sa už Argentínčania nespamätali a Modrič a Rakitič zaistili výhru Chorvátska 3:0. Argentínske médiá písali o národnej hanbe a rozhorčili sa nad tým, že osud Argentíny už majú v rukách jej konkurenti.

Podobne ako Kariusovi, ani Caballerovi to internet nedaroval.

Kariusova škola mágie: Kto bude ďalší?

Takto by mu to možno šlo lepšie

Moment, kedy to všetko začalo

Kto by chytal lepšie?

Keď Caballero stretne Kariusa

Ako si svet zapamätá Argentínu na MS 2018

Zápas v skratke

Thanos Caballero

Johnny Sins mal radšej ostať doma

Výkrik Caballera od Edvarda Muncha

Argentína je po dvoch zápasoch na pokraji vypadnutia zo šampionátu, posledný zápas v skupine odohrajú v utorok proti Nigérii.

Messi po zápase

Pán Maradona, necítime sa dobre.

Messi pred Chorvátskom a po Chorvátsku

Fanúšikovia Nigérie práve teraz

