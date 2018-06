Poľsko prehralo so Senegalom, internet sa smeje z failov ich hráčov

Malá domov už nikdy nebude pre Poliakov malá domov.

20. jún 2018 o 13:14 Kristína Janščová

Prečítajte si tiež: Zločin, potupa a hanba. Brankára Poľska kritizuje aj jeho otec

Všetky informácie o MS vo futbale 2018 nájdete tu >>

Poľskí futbalisti nevstúpili do Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Rusku práve najlepšie. V zápase so Senegalom prehrali 1:2 a zrejme ich to bude ešte dlho mrzieť.

Zápas si totiž pokazili sami - vlastným gólom Thiaga Cioneka a "malou domov" Grzegorza Krychowiaka.

Ten si nevšimol, že po ošetrení vybehol na trávnik Afričan M´baye Niang a poslal prihrávku na vlastnú polovicu. Útočník Senegalu predbehol Jana Bednareka a dal druhý gól.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Naštvaní fanúšikovia sa pýtali, čo robil brankár Wojciech Szczęsny 30 metrov od brány.

video //www.youtube.com/embed/SXkg_12ukOk

Internet zaujala táto fanúšička, ktorá chcela mame dokázať, že sa na zápas naozaj dostala.

A tiež toto dieťa s účesom Jaromíra Jágra z 90. rokov.

Najviac vtipov si však zlizli poľskí futbalisti a my sme zistili, že mémy sú omnoho viac vtipnejšie, keď sú v poľštine.

Keď si kúpiš novú telku, ale Poliaci prehrajú so Senegalom.

Prezident Andrzej Duda podpisuje deportáciu Thiaga Cioneka, kolorizované

Nenávratne preč

(zdroj: TASR/AP/Fičí)

Keď si jediná slovanská krajina, ktorá nevyhrala svoj prvý zápas na MS.

Hlavné je si veriť

Poľsko odhaľuje svoju hernú taktiku v zápase so Senegalom

Wojciech, aký je stav?

Africké krajiny si robia poznámky, ako vyhrať futbalový zápas.

Najlepšie oslavné gesto turnaja

Matka Afrika sa vás spolieha, Senegal!

Superhrdinovia zo Senegalu

Keď Usain Bolt stretne futbalistov Senegalu

Prečítajte si tiež: