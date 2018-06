Japonskí fanúšikovia sú hrdinami šampionátu. Po zápase upratali štadión

Keby to robili všetci, naša planéta by nebola tam, kde je.

20. jún 2018 o 11:16 Kristína Janščová

Na MS vo futbale v Rusku zrejme neexistuje deň, v ktorom by sme nevideli prekvapenie. O to najnovšie sa postarali futbalisti Japoska a ich fanúšikovia.

Japonsko prekvapivo zdolalo Kolumbiu 2:1 a prvýkrát na svetovom šampionáte zvíťazilo nad súperom z Južnej Ameriky. Srdcia celého sveta si však znova získali najmä japonskí fanúšikovia.

Tí po zápase nešli bujaro oslavovať do ulíc, ale najskôr po sebe upratali odpadky na tribúne. Videá toho, ako zbierajú a odnášajú plechovky a poháre, zaplavili sociálne siete.

Nestalo sa to však prvýkrát - už na Majstrovstvách sveta v roku 2014 v Brazílii po zápase s Pobrežím Slonoviny Japonci ostali na tribúne a poupratovali to, čo po nich ostalo. Aj napriek tomu, že ich tím vtedy prehral 1:2. Rovnaké gesto zopakovali aj po remíze s Gréckom.

"Často počúvame, že futbal reflektuje danú kultúru. Čistota a poriadok nie je len súčasťou japonskej kultúry, ale aj futbalu," vysvetlil pre BBC správanie fanúšikov novinár Scott McIntyre.

Podľa Scotta Northa, profesora sociológie na univerzite v Osake, si Japonci vzťah k čistote budujú už od detstva. "Upratovanie po zápase je príkladom správania, ktoré sa učia už v škole, kde deti upratujú triedy a chodby. Keď im to v detstve stále pripomínajú, stane sa to pre nich zvykom," povedal pre BBC.

Japonci sú podľa Northa skvelým príkladom toho, ako by sa k planéte mali správať všetci ľudia na zemi. A na to, aby to ukázali celému svetu, si podľa neho nemohli vybrať lepšiu udalosť, než sú Majstrovstvá sveta vo futbale.

Príklad si z nich zobrali aj fanúšikovia Senegalu, ktorí po víťaznom zápase s Poľskom tiež o pár minút odložili oslavu a ostali upratovať.

video //www.youtube.com/embed/8e2QHIoOwxY

