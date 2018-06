Fotograf zachytáva krásu opustených budov v Európe

Niektorých je naozaj škoda.

15. jún 2018 o 14:25 Zuzana Bodnárová

Kde iní vidia úpadok, nemecký fotograf Christian Richter dokáže nájsť krásu.

Svojím objektívom zachytáva čaro opustených a chátrajúcich budov, ktoré v minulosti museli byť príjemnými miestami. Mnohé z nich by mohli byť aj kultúrnymi pamiatkami, no z rôznych známych i neznámych dôvodov sú vydané napospas neľútostnému plynutiu času, čo na nich zanechalo už pravdepodobne nezvrátiteľné stopy.

Spoločnou črtou jeho objektov je práve tento stav rozpadu.

Typy budov si vyberá rôzne - od divadiel cez kaplnky až po industriálne priestory.

Dnes sa do nich dá vojsť len na vlastnú zodpovednosť.

"Do niektorých by bolo bezpečnejšie vstúpiť za volantom buldozéru než na vlastných nohách," žartovne ich popisuje fotografova stránka. To však našťastie Christiana neodrádza. "Keď ste už raz dnu, načúvate ich labutej piesni pred tým, než sa zrútia."

K foteniu opustených budov sa Christian dostal najprv v rodnom Nemecku.

Časom však spojil svoju vášeň pre fotografovanie takýchto objektov s láskou k cestovaniu a vydal sa spoznávať zaujímavé budovy v Európe.

Christiana fascinuje aj obrovská moc prírody.

Na týchto opustených budovách vidno, ako príroda postupne preberá nadvládu nad ľudskými výtvormi. Aj tak v nich však možno pocítiť minulú prítomnosť človeka. "Cítime, že ak by tie steny mohli rozprávať, boli by v nich množstvá zaznamenaných konverzácií, sĺz a smiechu."

