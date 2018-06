Fascinuje vás Escobarov príbeh? Tieto snímky sú lepšie ako najnovší film

Ako vyzerá Pablov príbeh z pohľadu futbalistu, jeho manželky či syna?

15. jún 2018 o 15:05 Kristína Janščová

Do slovenských kín prišiel film Loving Pablo, Hating Escobar (v preklade Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný).

Tí, ktorí o živote narkobaróna dovtedy nič nevedeli, odchádzali z kina ako-tak spokojní (aj keď si želali, aby Penélope Cruz už nikdy nevideli hrať takto zle). A tí, ktorí videli seriál Narcos na Netflixe, sa po filme chytali za hlavu.

Až toto narkobaróna Pabla Escobara zničí: stal sa hrdinom z mydlovej opery

"Kráľ kokaínu" je pre divákov i filmárov zaujímavý motív, takže sa tí druhí o prerozprávanie jeho príbehu pokúsili už niekoľkokrát. Tieto vydarené aj nevydarené snímky by mal vidieť každý, koho fascinuje život Pabla Escobara. Zoradili sme ich podľa hodnotenia IMDB od najlepších po najhoršie.

1. The Two Escobars (2010)

Hodnotenie IMDB: 8.2/10

Hoci svetu je známy najmä Pablo Escobar, futbalista Andres s rovnakým priezviskom toho tiež pre Kolumbiu urobil veľa. Andres a Pablo síce neboli v žiadnom príbuzenskom vzťahu, ich svety sa však pretli a malo to vplyv aj na obyvateľov Kolumbie. Tí okrem Pabla milovali aj Andresa, ktorý bol kapitánom kolumbijskej futbalovej reprezentácie v čase jej najväčšieho úspechu.

Výpovede priateľov, rodín, politikov, spoluhráčov odhaľujú, čo pre Kolumbiu a jej obyvateľov znamenal futbal. A ako ho v krajine dokázali pochovať jedny majstrovstvá sveta.

video //www.youtube.com/embed/PHzixowbbYU

2. Blow (2001)

Hodnotenie IMDB: 7.6/10

Začalo to kupovaním marihuany na kalifornských plážach a skončilo sa to profesionálnym pašeráctvom. Film Blow sa nezameriava na udalosti v Kolumbii, ale na to, čo sa s kolumbijským kokaínom dialo v Amerike.

Mladý George Jung (Johnny Depp), hviezda školského futbalového mužstva z malého mesta, sa za niekoľko rokov stal hlavným dovozcom kokaínu z Medellínu do USA.

video //www.youtube.com/embed/scWkP1GdnuU

3. Sins of My Father (2009)

Hodnotenie IMDB: 7.2/10

Ak ste sa počas sledovania Narcosu zamysleli nad tým, aký asi mali život Escobarov syn a žena, tento argentínsko-kolumbijský dokument vám odpovie.

Sebastian divákom odhaľuje neobyčajné detstvo plné luxusu aj strachu a snaží sa vyrovnať s hriechmi svojho otca. Aj tak, že sa chce stretnúť s deťmi Escobarových obetí.

video //www.youtube.com/embed/S1wZ4tUbeos

4. The Infiltrator (2016)

Hodnotenie IMDB: 7.0/10

Britská snímka sa na Pablov život pozerá z druhej strany - film zobrazuje príbeh federálneho agenta Roberta "Boba" Mazura, ktorý sa stal kľúčovou osobou pri praní špinavých peňazí. Riskoval život, aby sa dostal do priazne Escobarovej pravej ruky, Roberta Alcaina.

video //www.youtube.com/embed/N7_M4hjXW1I

5. Pablo Escobar: King of Cocaine (1998)

Hodnotenie IMDB: 6.8/10

Americký dokument vyšiel v roku 1998 a divákom priniesol archívne zábery, domáce videá a rozhovory s novinármi, právnikmi aj členmi Escobarovej rodiny.

video //www.youtube.com/embed/vujOmh0zPh0

6. Escobar - Paradise Lost (2014)

Hodnotenie IMDB: 6.5/10

Aj tento film sa pozerá na Escobara z pohľadu iných ľudí, tentokrát je jeho príbeh súčasťou života mladého surfera Nicka (Josh Hutcherson). Ten spoznáva v Medellíne ženu svojich snov - Mariu, ktorá je však zaneprázdnená prípravou kampane pre svojho strýka. Áno, ten strýko je Pablo Escobar.

video //www.youtube.com/embed/CSen29S0DLE

Ak podľa vás filmy rozprávajú len zrýchlený a neúplný Escobarov príbeh, skúste aj tieto seriály:

Narcos (2015 - 2018)

Hodnotenie IMDB: 8.9/10

Seriál sa pomaly stáva legendou, teší sa výborným recenziám kritikov aj divákov. Zatiaľ tri série precízne a až takmer s chirurgickou presnosťou hovoria celý príbeh vzostupu a pádu kokaínového impéria a jeho vodcu.

video //www.youtube.com/embed/U7elNhHwgBU

Pablo Escobar: El Patrón del Mal (2012)

Hodnotenie IMDB: 8.6/10

Na Netflixe si môžete pozrieť aj staršiu sériu o Escobarovi, a hoci kritici ju tiež hodnotia kladne, neujala sa tak ako Narcos. Narkobaróna stvárnil Andrés Parra a jeho príbeh môžete sledovať v 74 častiach, pričom každá má približne 45 minút.

video //www.youtube.com/embed/TLszT9sAktQ

