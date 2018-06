Pomsta z lesa je tradícia, ale nepijeme ju. Čo ukázal prieskum o vzťahu Slovákov k borovičke?

Niektorí by ju dokonca vyhlásili za piaty štátny symbol.

15. jún 2018 o 9:53 Kristína Janščová

Ak ste náhodou nevedeli, borovička (tradičný zdroj opice od 19. storočia) má svoj vlastný medzinárodný deň.

Oslavuje ho 24. júna, keď meniny oslavuje Ján a Slováci sa spíjajú pri kladení svätojánskeho ohňa.

Tento rok "pomsta z lesa" oslavuje už svoj tretí medzinárodný deň.

Za jeho vznikom stoja výrobcovia všetkých známych slovenských borovičiek.

Tí sa rozhodli zistiť, ako to v skutočnosti s tou borovičkou na Slovensku je. Na vzorke 515 respondentov nad 18 rokov, ktorí pijú alkohol, uskutočnili v máji prieskum.

A toto sú jeho najdôležitejšie zistenia:

1. Borovičku považujeme za tradičný slovenský nápoj

Až 74 percent Slovákov považuje borovičku za najtradičnejší alkoholický nápoj a nemyslia si to len muži, ale rovnako aj ženy. Ľudia ju najradšej popíjajú na rodinných oslavách, ale neodolajú jej ani v krčme. Často ju dávajú ako darček svojim zahraničným priateľom a do kufra si ju pribalia, keď sa chcú na dovolenke vyhnúť tráviacim problémom.

2. Aj keď je tradičná, nepijeme ju

Až polovica oslovených povedala, že borovičku vôbec nepije.

https://giphy.com/embed/1AjEreyd20RSiUFgVg

3. Najviac nám chutí čistá, vieme však aj experimentovať

Tretina ľudí pije borovičku čistú, bez iného alka či byliniek. Ak by si však k nej mali vybrať bylinky, štvrtina by si koktejl dala pripraviť v kombinácii s medovkou, pätina s materinou dúškou, a mnohí by si poskladali aj vlastný mix bylín a borovičky.

4. Niektorí by ju chceli ako štátny symbol

Pomsta z lesa chutí niektorým až tak, že by ju vyhlásili za piaty štátny symbol. Tento nápad sa pozdáva každému desiatemu Slovákovi a najmä mladým.

https://giphy.com/embed/1yTcGpq0iorTMEX0K0

Ján bude oslavovať meniny už o pár dní, no ak plánujete vo veľkom oslavovať s borovičkou v ruke, dávajte si pozor. Je pravdepodobné, že s borovičkou to trochu prehnali autori tejto "hymny", ktorou výrobcovia predstavili Medzinárodný deň borovičky.

A tak dopadnúť naozaj nechcete.

video //www.youtube.com/embed/9lP2ojQhy_k

