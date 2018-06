Zúfalý muž prežíva príbeh z filmu Terminál na letisku v Malajzii

Východisko z trápenia je zatiaľ v nedohľadne.

13. jún 2018 o 16:19 Zuzana Bodnárová

Pripadal vám príbeh filmu Terminál z roku 2004 nepravdepodobný? Do roku 2018 možno aj Hassanovi al-Kontarovi, ktorý veľmi podobný scenár zažíva na vlastnej koži, a to už viac než tri mesiace.

Od 7. marca prežíva Sýrčan v tranzitnej zóne na letisku v malajzijskom Kuala Lumpur, odkiaľ sa mu nedarí dostať von. Do sveta posiela aspoň zúfalé tweety, ktoré zobrazujú jeho trápenie a boj o normálny život.

Ako k tomu vôbec došlo?

Keď v roku 2011 v Sýrii vypukla občianska vojna, pracoval Hassan v poisťovníctve v Spojených arabských emirátoch (SAE). Vypršala mu však platnosť pasu a keďže v Sýrii nenastúpil do vojenskej služby, nebol schopný získať nový doklad. Prežíval v SAE a ako imigrant bez dokladov a víz pracoval aspoň na čiastočný úväzok v oblasti výroby solárnej energie, vysvetlil Hassan pre Buzzfeed News.

Minulý rok sa však pokúsil obnoviť si svoj pas, no SAE sa ho rozhodli vyhostiť z krajiny. Dali mu na výber medzi Sýriou a Malajziou. Tá je jedna z mála krajín, ktoré nevyžadujú víza pred príchodom do krajiny.

Z Malajzie si za takmer všetky svoje úspory kúpil drahú letenku do Ekvádoru, ktorý príjma utečencov zo Sýrie, no turecké aerolínie mu na poslednú chvíľu letenku zrušili a nedovolili mu nastúpiť do lietadla.

Pokúsil sa teda letieť do Kambodže, ktorá by mala dať sýrskym utečencom víza pri príchode do krajiny. Aj tam však narazil na problém a odmietli ho vpustiť do krajiny s vysvetlením, že utečenci by mali spĺňať určité kritériá, ktoré však Hassanovi neobjasnili. Posadili ho na lietadlo späť do Malajzie, kde ho taktiež odmietli vpustiť do krajiny, lebo by potreboval dočasné rezidentské víza.

Hassan kontaktoval aj množstvo ľudskoprávnych organizácií, no od tých mu prišla odpoveď, že nevedia nájsť riešenie jeho situácie.

Prečo sa nemôže a nechce vrátiť do Sýrie?

V rodnej krajine už nebol 8 rokov. Existuje alternatíva, že ho pošlú späť do Sýrie, ale to by pre Hassana nebolo veľké vykúpenie. Keďže nikdy nenastúpil do vojenskej služby, čakalo by ho tam väzenie, pravdepodobne by ho prinútili narukovať a bojovať vo vojne, ak by teda vôbec zvládol väzenie a vypočúvanie.

Svoj život na letisku opisuje vo videách, ktoré pridáva na svoj Twitter.

Toto je Hassanov momentálny "domov".

Malajzijské aerolinky mu každý deň dávajú jedlo potrebné na prežitie, ale naučil sa už komunikovať aj so zamestnancami letiska, aby mu mohli nosiť kávu či fastfood zvonku.

Po takom čase na letiskovej chodbe ho potešia aj maličkosti ako čokoládová tyčinka.

Ľuďom, ktorí jeho príbeh prirovnávajú k filmu Terminál, odkazuje, že Tom Hanks tam mal aspoň Catherine Zetu-Jones, a on nemá nikoho. "S Catherine Zetou by som tu ostal, koľko by ste chceli," žartuje.

Film si dokonca aj stiahol, že si ho po desiatich rokoch znova pozrie.

Na letisku si našiel už aj priateľov medzi personálom, hoci má často problém dorozumieť sa s nimi.

Radšej by už šiel aj na Mars ako dobrovoľník.

Nie vždy má však náladu na srandičky, napríklad keď sa nemôže vyspať pre skupinu hlučných cestujúcich.

Dokonca mu niekto ukradol aj príslušenstvo k mobilu, teda prišiel o slúchadlá a nabíjačku, ale zrejme mu niekto priniesol ďalšie.

Aj keď vám 20 sekúnd na začiatku videa môže pripadať ako večné čakanie, nie je to nič v porovnaní s Hassanovým utrpením, ktoré ešte stále trvá.

Ak mu chcete skúsiť pomôcť, môžete podpísať petíciu pre kanadského ministra pre imigráciu.