Barcelona pre začiatočníkov: Ako si naplánovať výlet

Ak sa vám na predĺžený víkend či letnú dovolenku pozdáva spojenie pláže a veľkomesta, v Európe nenájdete veľa lepších destinácií ako Barcelona. Druhé najväčšie mesto v Španielsku leží na pobreží Baleárskeho mora. Nebudete si vedieť vybrať, či radšej ležať na pláži za mestom alebo stihnúť obehnúť všetky pamiatky.

Poradíme vám: Ako sa tam dostať

Ako sa premiestňovať po meste

Kde sa ubytovať

Ktoré miesta sa oplatí vidieť

Čo a kde jesť

Ako je to s kúpaním

Ako sa tam dostať?

Najrýchlejšie, najpohodlnejšie a najlacnejšie spojenie je to letecké, budete tam za asi dve a pol hodiny. Pri rezervácii letenky si však dajte pozor na to, na ktoré letisko smerujete. Môžete letieť buď na letisko El-Prat, ktoré je priamo v meste a kam sa dostanete z Viedne. Lieta tam viacero spoločností a so šťastím zoženiete letenky od 50 eur spiatočne. Reálnejšie to bude okolo 80 eur.

Za podobný peniaz sa viete dostať do Barcelony aj z bratislavského letiska. Ryanair z neho však lieta na letisko v Girone, ktoré je od mesta vzdialené zhruba hodinu a pol cesty. Za autobusové spojenie z letiska v Girone do Barcelony zaplatíte 16 eur jednosmerne, takže si to prirátajte k cene letenky. Busy a búdky, v ktorých predávajú lístky, nájdete pred terminálom, a pripravte si hotovosť. Ich odchody sú naviazané na prílety lietadiel. Naspäť sa potom dostanete z autobusovej stanice, ale ak máte skorý let, rátajte s tým, že si v noci veľa nepospíte.

Okrem Bratislavy a Viedne si však určite skontrolujte aj ponuky z letísk, na ktoré sa viete pohodlne dostať, skvelé ceny môžete nájsť pri letoch z Budapešti či z Krakowa. Zhruba rovnako ďaleko ako Girona je od Barcelony aj letisko Reus, ale na opačnej strane pobrežia, ak by ste našli nejaké letenky aj na toto letisko.

Keby ste tam chceli doraziť autom, pripravte sa na zhruba 17-20 hodinovú cestu a 1885 kilometrov naprieč Európou. Z rovnakého dôvodu si zrejme rozmyslíte aj autobus či množstvo vlakových prestupov, lebo by ste precestovali asi 27 hodín.

Arc de Triomph (zdroj: Zuzana Bodnárová)

Ako sa premiestňovať po Barcelone?

Barcelona je pomerne rozľahlé mesto, preto na premiesťnovanie sa po ňom odporúčame využiť sieť verejnej dopravy. Lístok na jednu jazdu stojí v metre aj v autobusoch 2,20 eur, takzvaný T10 lístok na desať jednosmerných ciest v rámci jednej zóny stojí 10,20 eur. Za cestu z barcelonského letiska do mesta zaplatíte 4,6 eura.

Oveľa viac sa však oplatia turistické lístky na niekoľko dní. Nazývajú sa Hola BCN! Za 48-hodinový zaplatíte 15 eur, za 72-hodinový 22 eur, majú aj na štyri a päť dní. Ak viete, koľko času v meste strávite, objednajte si ich vopred cez internet. Dostanete 10 % zľavu a zaplatený lístok si už len vyzdvihnete v automate v metre.