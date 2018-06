Desať knižných tipov na začiatok leta

Ak hľadáte knihu na výlet či dovolenku, skúste jednu z týchto.

15. jún 2018 o 11:17 Kristína Gyuríková

1. Becky Albertalli: Ja, Simon ... proti pravidlám Homo sapiens

Stredoškolák Simon pre všetkými tají, že je gej - nevedia to dokonca ani jeho rodičia. Jediný, kto pozná jeho tajomstvo, je záhadný Blue, chlapec z jeho školy, s ktorým si Simon píše. Rovnako ako Simon, aj Blue je gej a nechce, aby o tom niekto vedel. Všetko sa však zamotá, keď sa ich správy dostanú do nesprávnych rúk a Simona začne vydierať jeden z jeho spolužiakov.

Kniha nedávno vyšla v slovenskom preklade a tento mesiac mieri do našich kín aj jej filmová adaptácia. Keďže si myslíme, že ide o knihu, ktorá má čo ponúknuť nielen tínedžerom, vybrali sme ju ako knihu mesiaca v rámci Knižného klubu Fičí. Ak sa doňho chcete zapojiť a vyhrať knihu nasledujúceho mesiaca, podrobnosti zistíte v tomto článku:

2. Laetitia Colombani: Vrkoč

Smitá, Giulia a Sarah sú tri ženy, koré žijú v rôznych častiach sveta. Smitá je Indka z kasty nedotknuteľných, ktorá čistí latríny bohatších ľudí. Nikdy nechodila do školy a nevie písať ani čítať. Jediné, čo chce, je, aby jej dcéra mohla chodiť do školy a mala lepší život než ona. Guilia je mladá Talianka, ktorá po vážnej nehode svojho otca musí prevziať krachujúcu rodinnú firmu a vzoprieť sa pravidlám tamojšej spoločnosti. Kanaďanka Sarah je právnička, ktorej úspešnú kariéru začne ohrozovať rakovina. Choroba totiž so sebou prináša aj sociálne vylúčenie, na ktoré Sarah nie je pripravená.

Ústredným motívom knižnej prvotiny francúzskej režisérky Laetitie Colombani sú vlasy. Práve vlasy spájajú osudy troch žien, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločného. Kniha povzbudzuje k tomu, aby sme ani v ťažkých chvíľach nestrácali nádej, tak ako ju nestrácajú jej hrdinky, ktorých osudy sa na konci stretnú, podobne ako jednotlivé pramene vlasov vo vrkoči.

3. Kristin Dombek: Sebectvo tých druhých

V útlej knižke Sebectvo tých druhých esejistka Kristin Dombek čitateľov prevedie dejinami narcizmu a vysvetlí, ako sa zo zriedkavej diagnózy stal fenomén dnešnej doby. Na rôznych príkladoch odľahčeným spôsobom ukazuje, že nielen narcisti, ale aj ich kritici vedia byť sebeckí.

4. Lee Matthew Goldberg: Učiteľ

Univerzitný profesor William Lensing strávil posledných desať rokov prácou na svojej knihe, ktorú veľmi túži vydať. Keď zistí, že jeho bývalý žiak Kyle je redaktorom vo veľkom vydavateľstve, zacíti príležitosť a okamžite ho kontaktuje. Kyle je najprv nadšený z toho, že by sa mohol stať editorom svojho obľúbeného profesora, keď sa však začíta do jeho rukopisu, je zhrozený.

Williamova kniha je príšerne napísaná a znepokojivá - nápadne totiž pripomína prípad, ktorý sa kedysi stal na jeho univerzite. Keď Kyle knihu odmietne, William sa mu začne vyhrážať, že ho zničí. Ako to nakoniec dopadne, si môžete prečítať v knihe Učiteľ, na motívy ktorej sa už chystá aj film.

5. Hišám Matar: Návrat

Úspešný spisovateľ sa v tejto knihe vracia do svojej rodnej Líbye, milovanej krajiny, ktorá mu zo života vzala tak veľa. Vyrovnáva sa v nej so stratou svojho otca, ktorého ako disitenta režim uniesol z egyptského exilu a jeho rodina dlhé roky netušila, čo sa s ním vlastne stalo. Matar s bratom po jeho osude začali pátrať, no ukázalo sa to ako úloha na hranici nemožnosti.

Hišám Matar cez autobiografický príbeh svojej rodiny poukazuje na hrôzy, ktoré sa diali v Líbyi počas Kaddáfího režimu. Zobrazuje aj obdobie nádeje počas Arabskej jari a vysvetľuje, prečo sa situácia v krajine opäť zvrtla k vojne a utrpeniu. Za knihu ho právom ocenili Pulitzerovou cenou.

6. George R. R. Martin: Hra o tróny

Ak vám tento rok chýbal seriál Game of Thrones, čakanie na jeho ďalšiu sériu si môžete skrátiť čítaním knižnej série Pieseň ľadu a ohňa, podľa ktorej ho natočili.

Jej prvá kniha Hra o tróny má viac ako 600 strán a ostatné sú na tom podobne. Kým ich všetky dočítate, možno sa už na televízne obrazovky aj stihne vrátiť váš obľúbený seriál.

7. Angie Thomas: Hnev, čo si zasial

Debut americkej spisovateľky Angie Thomas sa minulý rok v USA stal okamžitým bestsellerom. Hrdinkou príbehu, ktorý je inšpirovaný hnutím Black Lives Matter, je 16-ročná Starr. Tá žije s rodinou v chudobnej štvrti, chodí však do súkromnej školy spolu s bohatými deťmi. Naučila sa žiť medzi týmito dvoma svetmi, ktoré sú od seba na míle vzdialené.

Jej život sa však zmení po tom, ako pred jej očami policajti zastrelia jej najlepšieho kamaráta z detstva Khalila. Starr ako jediná svedkyňa vraždy musí vypovedať v súdnom procese, musí si však dať pozor, aby neohrozila bezpečnosť seba ani svojej rodiny.

Oceňovanú knihu si môžete prečítať už aj v slovenskom preklade a môžete sa tešiť aj na jej filmovú adaptáciu, ktorá príde do kín na jeseň.

8. Adrián Macho: Gerda

Krásne ilustrovaná knižka pre deti je dielom slovenského grafika Adriána Macha, ktorý je známy svojím jedinečným štýlom inšpirovaným morom. Ako inak, príbeh knihy sa odohráva v oceáne a jeho hlavnou hrdinkou je veľryba Gerda, ktorá jedného dňa zostane úplne sama a vydá sa nájsť svoju rodinu. Ilustrácie dopĺňa text, na ktorom Macho spolupracoval s Petrom Kaveckým.

9. Daniel Wallace: Neobyčajné dobrodružstvá

Život Edsela Bronfman je monotónny - pohybuje sa medzi domovom, prácou a domovom svojej mamy. Nie je spoločenský a nemá kamarátov ani priateľku.

Jedného dňa však dostane telefonát od agentúry Neobyčajné dobrodružstvá, v ktorom mu oznámia, že vyhral víkendový pobyt na Floride. Ten je však určený pre pár a Edsel nemá koho zobrať so sebou. Má necelé tri mesiace na to, aby si niekoho našiel...

10. Reinhard Kleist: Nick Cave: Mercy on Me

Nové slovenské vydaveteľstvo Monokel vydalo knihu, ktorá je na Slovensku skutočne raritou. Ide o komiks o živote austrálskeho hudobníka Nicka Cavea od nemeckého autora Reinhardta Kleista, ktorý sa špecializuje na biografie.

V komikse sa mieša skutočnosť a svety z Caveových pesničiek. Vidíme ho tak nie len ako jeho samotného, ale aj ako hlavnú postavu jeho pesničiek.

