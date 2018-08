Rozhovor s kyberstalkerkou: Sledovať sa dá aj ľudí, ktorí nie sú na sociálnych sieťach

Sociálne siete otvárame častejšie ako chladničku. Keď nemáme záujem o bulvár, scrollujeme Facebook, a namiesto televízie pozeráme fotky na Instagrame. Bežne tak máme prehľad aj o ľuďoch, s ktorými sa stretávame len málokedy.

Zároveň si dokážeme bez problémov vyhľadať informácie o komkoľvek, kto nás zaujal, stačí jeho meno zadať do Googlu. No v prípade, že „ kontrolujeme" niekoho každý deň a v čoraz hlbších zákutiach internetu, nejde už len o zvedavosť, ale o kyberstalking.

„ Tradičné" prenasledovanie zahŕňa špehovanie na verejnosti či neželané kontaktovanie prostredníctvom pravidelných telefonátov, listov a esemesiek. Virtuálny stalking vedie od vyhľadávania informácií na sociálnych sieťach cez spamovanie až ku krádeži profilov, zneužitiu dát a posielaniu vírusov.

Kyberstalking ju napĺňa

Tým, že sme si niekoho „ preklepli" na sociálnych sieťach, sa zvyčajne nechválime, a kyberstalkeri držia svoju pravidelnú aktivitu v tajnosti ešte viac. Jedna študentka však patrí k výnimkám.

Keď sme sa stretli prvýkrát, nemusela som sa jej ani predstavovať, už dávno vedela nielen moje meno, ale aj to, či som vo vzťahu. „Však to je z tvojho Facebooku jasné,“ oznámila mi a so smiechom dodala, že je stalkerka. O pár mesiacov dokonca nemala ani problém poskytnúť Fičí tento rozhovor.

Kedy si začala stalkovať?

Musím popremýšľať, lebo už je to taká súčasť môjho života, že ani neviem. Asi keď som mala prvého frajera, teda v trinástich, skoro v štrnástich. Chcela som o ňom vedieť všetko, aj to, čo by mi sám nepovedal.

Šokovalo ťa vtedy niečo z tvojich zistení?

Hej, že má frajerku (smiech). Chceli to udržať v monogamii, ale nepodarilo sa.

A potom ti tvoje hobby zostalo.

Potom som začala stalkovať ešte viac. Vždy, keď som niekoho spoznala, niečo som si o tom človeku pozrela. Cítila som, že ma to, bohužiaľ, napĺňa. Hoci nahlas si to nikdy nepriznávam. Toto je teda môj stalkerský „coming out“.

Čo ťa na tom napĺňa?

Páči sa mi proces toho, ako hľadám, a tá kreativita za tým. Niečo si domyslíš, niečo vydedukuješ. Nenájdeš všetko, pokiaľ ťa to naozaj nezaujíma. Nie každý môže byť stalker.

Aké vlastnosti musí mať dobrý stalker?

Musí byť extrémne zvedavý a v istom zmysle slova aj ambiciózny. Musí to byť jeho životná náplň. Aj novinár by mal byť dobrý stalker.

Kde zvykneš vyhľadávať informácie?

To závisí aj od toho, nakoľko danú osobu poznám. S niektorými ľuďmi si vymením Facebook, niektorých nájdem na Instagrame. A s niektorými ľuďmi si nevymením nič, tak začnem googliť a hľadať, či nie sú na nejakej sociálnej sieti.

Na Instagrame je najlepšie, keď majú odomknuté konto a veľmi veľa followerov, aby som ich mohla sledovať aj v príbehoch iných a bolo to menej nápadné.

Párkrát si už vypátrala aj adresu bydliska. Ako sa ti to podarilo?