Žigo Pálffy pod parou a vulgárny Hudáček. Tieto rozhovory hokejistov dodnes bavia fanúšikov

Takto to dopadne, keď sa hráči odviažu pred kamerami.

10. máj 2018 o 16:14 Kristína Janščová

Nie je to tak dávno, čo slovenský internet zabával nie veľmi vydarený rozhovor redaktora RTVS s trénerom Craigom Ramseym.

Redaktora Jána Hudoka v ňom nezastavilo ani to, že podľa všetkého mu angličtina až tak nejde. V každej otázke sa mu podarilo použiť frázu "big win" a keď sa na konci pustil do zhrnutia toho, čo tréner povedal, nesedelo to s Ramsayho odpoveďami.

Tento skvost však nie je jediný rozhovor redaktora s hokejistom/trénerom, ktorý zabával internet. Tieto legendárne konverzácie po zápase tiež stoja za to.

1. Petri Kontiola, ktorý nevie

Fínsko aj celý svet bavil rozhovor fínskeho hokejistu Petriho Kontiolu s reportérkou Českej televízie Hanou Ježkovou v roku 2014. Kontiola po prehranej tretine s Kanadou zrejme nemal chuť sa rozprávať, preto na tri otázky redaktorky odpovedal vždy slovami "I don´t know" (Neviem).

Komentujúci prišli s teóriou, že sa Kontiola učil u fínskeho jazdca F1-tky Kimmiho Räikkönena, ktorý sa v priemere usmeje tak raz za rok, a rovnako to platí aj o jeho výrečnosti.

Kontiola sa však zachoval férovo a redaktorku sám požiadal, aby sa stretlil na druhý deň po tréningu. Tam ju objal, ospravedlnil sa a priznal, že po tretine bol frustrovaný a správal sa trápne.

video //www.youtube.com/embed/J2IRauTKBi0

2. Peter Čerešňák o tom, ako mu stál

Náš reprezentant sa v rozhovore po zápase s Talianskom na MS 2017 pobavil sám na sebe, keď si uvedomil, čo vlastne povedal.

video //www.youtube.com/embed/pBHOChBJIFo

3. Ivan Niňaj a jeho najlepšia otázka

Komentátorská hviezda Ivan Niňaj mala aj svoje horšie dni. Jedným z nich bol určite aj tento pokus o rozhovor s Robom Petrovickým, ktorého jedinou otázkou prinútil až k slzám. Niňaj bol Rozboril slovenského hokeja.

video //www.youtube.com/embed/aZuK20AkDuk

4. Rozkošné rozhorčenie Riša Lintnera

V roku 2010 prekvapil našich hokejistov a celý svet výber Dánska, ktorý našich chlapcov deklasoval 6:0. Počas prestávky sa na kameru vyjadroval Richard Lintner, ktorý bol, narozdiel od Kontiolu, trošku výrečnejší.

Skalní fanúšikovia Citróna si dodnes pamätajú vetu "Dáni na čo siahli, to im vyšlo. Čo podávali, tak to som ešte nevidel ani Rusov za čias, ja neviem koho, Michaelova, do prdele".

video //www.youtube.com/embed/hjfDuUZ_QnQ

5. Michel Miklík pod parou

Ak budete potrebovať deťom vysvetliť riziká alkoholu a trapasov s ním spojených, pustite im toto video z osláv strieborných medailí z MS 2012.

video //www.youtube.com/embed/Rlx4zNh-LwQ

6. Jarda, ktorý to zobral športovo

Trochu lepšie ako Petrovický zvládol svoje emócie Jaromír Jágr po zápase Kladna s Litvínovom. Jarda nepremenil na gól ani jedno z dvoch trestných strieľaní, ale zobral to športovo. "Ty taky nemáš každej den dobrej rozhovor, je to tak?" spýtal sa redaktora.

video //www.youtube.com/embed/U1GxgeCt60s

7. Jarda oslavuje zisk zlatej medaily

Pri miláčikovi českých fanúšikov ešte ostaneme. Takto sa Jarda tešil zo zisku zlatej medaily na MS 2010 po finálovom víťazstve nad Rusmi. "A divíš se mě? No tak vidíš," žartoval Jarda s redaktorom ČT.

video //www.youtube.com/embed/eSivplzFdMA

8. Ako sa Libor Hudáček odviazal

Na MS 2013 Slovensko zvíťazilo nad USA 4:1 a zabezpečilo si postup medzi najlepšiu osmičku. A svojským spôsobom sa to rozhodol novinárom povedať Libor Hudáček.

video //www.youtube.com/embed/cTzaIWWA5Fw

9. Ako sa Libor Hudáček odviazal, vol. 2

To, že Libor si servítku pred ústa nedáva ani mimo ľadu, sme zistili aj pri tejto jeho pózovačke s orlom.

video //www.youtube.com/embed/InjROWcEn04

9. Žigo Pálffy, ktorého pobavil Ďuro Mokrý

Pamätáte si ešte časy, keď v telke fičala relácia Je to možné? Ďuro Mokrý si v nej robil srandu zo slovenských celebrít a neušiel mu ani Žigmund Pálffy.

Na večierku ho napríklad pomenoval Šatan a opýtal sa ho, ako sa pripravuje na NBA. Opitý Žigo chvíľu nechápal, nakoniec však Ďura Mokrého prekukol.

video //www.youtube.com/embed/0YyZuoXoKZc

Kým naši a českí hokejisti dozblbnutia používajú vetu "Tak určite", v zahraničí fičí hneď niekoľko fráz.

video //www.youtube.com/embed/Zaad707Zhb8

Kto zráta, koľkokrát povedal Mark Senden v tomto rozhovore frázu "and everything like that", získava troch bludišťákov.

video //www.youtube.com/embed/UZmKnfDwTRc

Tu niekto spočítal "you know" za vás.

video //www.youtube.com/embed/iDJC8yerHko

A na záver vydarená paródia v podaní českého humoristu Daniela Čecha.

video //www.youtube.com/embed/bGe3aQ8nfSk

