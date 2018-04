10+ filmov, ktoré ukazujú, aký ťažký je boj s rakovinou

Vydané 13.4.2018 o 12:56

Niektoré vás zaručene rozplačú.

Každý rok prebieha v jeden aprílový piatok na Slovensku Deň narcisov, počas ktorého sa zbierajú prostriedky pre Ligu proti rakovine. V toku 2018 tento deň pripadol na 13. apríla.

Rakovina je zákerná choroba a mnohým ľuďom sa o nej rozpráva ťažko, prípadne nevedia, ako sa majú správať k tým, ktorí s ňou bojujú. Pomôcť s tým môžu aj filmy, ktoré sa touto témou zaoberajú. Radšej si vopred pripravte vreckovky, lebo je možné, že vás dojmú k slzám.

Na vine sú hviezdy (The Fault in Our Stars)

Masovo známy je bestseller Johna Greena The Fault in Our Stars, podľa ktorého natočil v roku 2014 film režisér Josh Boone.

Vtiahne vás do sveta dvoch tínedžerov - Hazel a Gusa, ktorí sa zoznámili a zamilovali sa do seba na stretnutiach podpornej skupiny pre boj s rakovinou. Postupne sa zbližujú a spoločne prekonávajú obavy zo svojho zdravotného stavu, napriek tomu si však dokážu užiť všetko, čo im život ponúka.

Hodnotenie ČSFD: 77 %

Hodnotenie IMDB: 7.8/10

video //www.youtube.com/embed/9ItBvH5J6ss

Nezabudnuteľná cesta (A Walk to Remember)

Nezabudnuteľná cesta (podľa predlohy slávneho Nicholasa Sparksa) začína ako klasický tínedžerský romantický film: V škole obľúbený Landon sa nejakým zázrakom zaľúbi do looserky Jamie, ale jej konzervatívny otec, reverend baptistickej cirkvi, je proti.

Landon to však nevzdá a rozhodne sa o priazeň Jamie aj jej otca zabojovať. Netuší však, že bude musieť bojovať aj s niečím omnoho väčším a silnejším - rakovinou.

Hodnotenie ČSFD: 73 %

Hodnotenie IMDB: 7.4/10

video //www.youtube.com/embed/R3b19svqbls

Pre moju sestru (My Sister's Keeper)

Z iného uhla pohľadu sa na boj s rakovinou pozerá film režiséra Nicka Cassavetesa. Ten na plátna kín priniesol v roku 2009 príbeh dievčatka, ktoré sa súdi o svoju nezávislosť s vlastnými rodičmi. Jej matka a otec ju totiž počali ako vhodného darcu pre ich staršiu dcéru chorú na rakovinu.

Dievčatko sa ale začne domáhať práva rozhodovať o svojom vlastnom tele. A to bude mať vplyv na život celej rodiny.

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Hodnotenie IMDB: 7.4/10

video //www.youtube.com/embed/3m0G4Ot6Kzc

Môj život bezo mňa (My Life Without Me)

Film režisérky Isabel Coixet je o príbehu 23-ročnej Ann, milujúcej manželky a matky dvoch dcér, ktorá sa jedného dňa dozvie krutú pravdu - je nevyliečiteľne chorá a ostáva jej len pár týždňov života. Ako s nimi naloží?

Povie o chorobe svojej rodine, alebo to zamlčí a bude sa snažiť užiť si čas, ktorý jej ostáva?

Hodnotenie ČSFD: 79 %

Hodnotenie IMDB: 7.6/10

video //www.youtube.com/embed/fGqjRKtHI_A

Vtip (Wit)

O niečo horšie sa s informáciou o rakovine vyrovnáva uznávaná profesorka literatúry. Má rakovinu vo štvrtom štádiu, pričom žiadne piate už neexistuje.

Jej jedinou nádejou je 9-mesačná experimentálna chemoterapia. A hoci si je na začiatku istá, že to zvládne, postupne sa bolesti zväčšujú a ona svoje rozhodnutie prehodnocuje...

Hodnotenie ČSFD: 84 %

Hodnotenie IMDB: 8.1/10

video //www.youtube.com/embed/bROGmi93prk

50/50

S motívom rakoviny, ktorá zmení dovtedy obyčajný život človeka, sa pohral aj režisér Jonathan Levine. Dvadsaťpäťročného mladíka Adama si v ňom zahral Joseph Gordon-Levitt.

Na rozdiel od iných dojemných a smutných filmov s témou rakoviny je však 50/50 komédiou, ktorá diváka presvedčí o tom, že niekedy je najlepším spôsobom boja vtip a humor.

Hodnotenie ČSFD: 81 %

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

video //www.youtube.com/embed/gsEOl7nlXcA

Ja, Earl a dievča na zomretie (Me & Earl & the Dying Girl)

S humorom sa na chorobu pozerá aj film režiséra Alfonsa Gomeza-Rejona. Spoznáme v ňom študenta Grega Gainesa, ktorý sa vyhýba vzťahom s inými ľuďmi a voľný čas trávi prerábaním klasických filmov so svojím jediným kamarátom, Earlom.

Keď ho konečne matka presvedčí, aby sa spriatelil so spolužiačkou Ráchel, ktorej bola diagnostikovaná leukémia, jeho život naberie nový smer. Postupne si ju pustí k telu, ale len dovtedy, kým sa jej stav nezhorší...

Hodnotenie ČSFD: 75 %

Hodnotenie IMDB: 7.8/10

video //www.youtube.com/embed/2qfmAllbYC8

Griffin & Phoenix

Henrymu Griffinovi ostávajú len dva roky života, preto sa rozhodne opustiť svoju hašterivú manželku a protivné deti, aby si užil čas, ktorý mu ostáva. Na prednáške o umieraní a smrti spozná Sáru Phoenixovú, s ktorou jeho život naberie nový rozmer - aj ona je totiž nevyliečiteľne chorá, a tak sa rozhodnú splniť si všetko, po čom kedy v živote túžili. Chvíle romantiky a šťastia strieda bolesť a smútok.

Pôvodný film vyšiel v roku 1976 a zahrali si v ňom Peter Falk a Jill Clayburgh. V remaku z roku 2006 sa predstavili Amanda Peetová a Dermot Mulroney. Lepšie hodnotenia má však pôvodná verzia.

Hodnotenie ČSFD: 89 %

Hodnotenie IMDB: 7.7/10

video //www.youtube.com/embed/NZ1W1qYNqS0

Klopanie na nebeskú bránu (Knockin' on Heaven's Door)

Inak sa na zákernú chorobu pozrel aj režisér Thomas Jahn, ktorý sa inšpiroval tvorbou Quentina Tarantina. Hlavnými postavami sú dvaja muži umierajúci na rakovinu, ktorí sa spoznajú v nemocnici a po fľaške tequily sa rozhodnú, že si posledné mesiace života "osladia" výletom k moru.

Film je mixom žánrov (má prvky komédie, tragédie, drámy, krimi aj thrilleru) a nechýbajú v ňom ani odkazy na iné diela.

Hodnotenie ČSFD: 85 %

Hodnotenie IMDB: 8.0/10

video //www.youtube.com/embed/IzMIoaISKb8

Žiť (Ikiru)

Hoci je film Žiť z roku 1952, odkaz japonského režiséra Akiru Kurosawa je vysoko aktuálny aj dnes. Vo filme spoznáme Kedžiho Watanabeho, ktorý celý život pracoval ako úradník na tokijskej radnici. Celý život strávil prácou medzi štyroma stenami kancelárie. Keď sa však dozvie, že je smrteľne chorý a zostáva mu šesť mesiacov života, rozhodne sa zanechať po sebe stopu.

Muž, ktorého každý poznal ako zatrpknutého pesimistu, sa razom premení na láskavého človeka plného nádeje, ktorý s entuziazmom bojuje za výstavbu detského ihriska v chudobnej mestskej štrvti.

Hodnotenie ČSFD: 85 %

Hodnotenie IMDB: 8.3/10

video //www.youtube.com/embed/pCRyjFwwjGA

Zákerná choroba sa objavuju aj filme Deadpool či v seriáli Breaking Bad. Okrem toho by ste nemali vynechať ani tieto filmy:

