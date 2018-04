Mark Zuckerberg sa starým senátorom pokúšal vysvetliť Facebook. Vyzeral ako robot na maturite

Vydané 11.4.2018 o 16:14

Ktorý senátor sa ho ako prvý opýta, prečo jeho vnuk neprijal ich žiadosť o priateľstvo?

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg neprežíva práve najlepšie dni.

Môže za to škandál okolo analytickej firmy Cambridge Analytica, ktorá získala údaje používateľov Facebooku na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi. V apríli Facebook Európskej komisii potvrdil, že obeťami škandálu okolo nepovoleného získavania osobných údajov môže byť aj vyše 2,7 milióna ľudí z Európy.

Celú kauzu prišiel Zuckerberg vysvetľovať v utorok 10. apríla aj právnemu a obchodnému výboru Senátu USA.

Za celé fiasko sa ospravedlnil a priznal, že keďže on je za spustením Facebooku, je aj zodpovedný za to, čo sa stalo. "Je zrejmé, že sme neurobili dosť pre to, aby tieto nástroje nemohol niekto zneužiť. To platí pre falošné správy, cudzie zasahovanie do volieb a prejavov nenávisti, ako aj ochrany súkromných údajov. Nevnímali sme našu zodpovednosť dostatočne komplexne, a to bola veľká chyba. Bola to moja chyba a je mi to ľúto," povedal Zuckerberg pred približne 44 členmi amerického Kongresu.

Senátorom to však nestačilo a začali sa ho pýtať otázky, pri ktorých vyzeral Zuckerberg ako vyplašený maturant, ktorý sa nenaučil práve to zadanie, ktoré si vytiahol.

Napríklad demokratický senátor Dick Durbin sa ho opýtal, či by prítomným chcel dobrovoľne prezradiť meno hotela, kde Zuckerberg poslednú noc spal. Zakladateľ Facebooku so smiechom odvetil, že určite nie, na čo Durbin pokračoval otázkou, či by chcel prezradiť mená osôb, s ktorými si v posledných dňoch písal. Zuckerberg znova odvetil, že nie, na čo Durbin zareagoval slovami "a presne o tomto je tento prípad".

video //www.youtube.com/embed/EgI_KAkSyCw

Internet na seba nenechal dlho čakať a objavili sa vtipy o novinároch, ktorí na Zuckerberga striehli ako supi...

Zuckerberg, prečo nedovolíš týmto ľuďom, aby prišli k tebe domov a začali ti prehľadávať veci? Kašľať na súkromie?!

Film Sociálna sieť 2.

... a o tom, že Zuckerberg vyzeral počas vypočúvania ako robot.

(zdroj: imgur.com-slyscorpion)

Ľudia pijú vodu. To je normálne.

(zdroj: imgur.com-OctopussSevenTwo)

Zachovaj si svoju ľudskú podobu.

Živý prenos Zuckerbergovho prejavu pred Senátom.

Niektorým pripomenul seriál Star Trek.

A viacerí narážali na to, že senátori sú staršia generácia ako Zuckerberg.

Zuckerberg: Som pripravený odpovedať na akúkoľvek otázku ohľadom Facebooku.

84-ročný senátor: Výborne. Moja farma na Farmville potrebuje viac prasiatok, ale netuším, ako ich zohnať.

Zuckerberg práve zažíva najhoršiu nočnú moru všetkých mladých ľudí - snaží sa vysvetliť starým ľuďom, ako fungujú súčasné technológie.

Toto sú najvtipnejšie postrehy z Twitteru.

Zuckerberg po tom, čo ho zničil senátor Ted Cruz.

Ja k tomu len chcem povedať, že Mark Zuckerberg tu bol pre mňa, keď si nikto iný nespomenul na moje narodeniny.

Ja, keď si uvedomím, že moje činy majú následky.

Zuckerberg na svojom facebookovom profile vs. Zuckerberg na vypočúvaní v Senáte.

Chráňte svoje deti!

Čo máte na mysli?

Keď vieš, že máš dostatok informácií na to, aby si zničil všetkých, čo ťa vypočúvajú.

Ako vyzeráš, keď robíš bordel v triede vs. ako vyzeráš, keď prídu rodičia k riaditeľovi.

Rozdiel

(zdroj: Twitter @Tim Mak/Fičí)

A na záver jeden motivačný gif pre všetkých, ktorí dokončujú bakalárky a diplomovky.

(zdroj: giphy.com/Fičí)

