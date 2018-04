Facebookom sa šíri nový hoax. Tri písmenká neodhalia zabezpečenie vášho účtu

Vydané 11.4.2018 o 10:00

Naletelo mu viac než 30-tisíc Slovákov.

Marec a apríl si zrejme sociálna sieť a jej zakladateľ Mark Zuckerberg zapamätá navždy - a nie vo veľmi pozitívnom zmysle.

V marci informátor z analytickej firmy Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že spoločnosť získala údaje používateľov na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi. V apríli Facebook Európskej komisii potvrdil, že obeťami škandálu okolo nepovoleného získavania osobných údajov môže byť aj vyše 2,7 milióna ľudí z Európy.

Mark Zuckerberg sa za chyby kajal pred právnym a obchodným výborom Senátu Spojených štátov a ospravedlnil sa za to, že spoločnosť nedokázala zaistiť bezpečnosť osobných dát užívateľov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ako používať Facebook tak, aby vám nerobil zle

Vďaka týmto udalostiam sa začal na Facebooku šíriť hoax, ktorému naleteli desaťtisíce Slovákov.

V utorok 10. apríla zverejnila facebooková stránka Čistá psychiatria, ktorá má len o niečo viac ako 4-tisíc fanúšikov, tento status:

Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ Facebooku, vymyslel slovo BFF, aby sa uistil, že váš účet na facebooku je bezpečný. Dajte lajk tomuto príspevku a napíšte BFF do komentára, ak sa objaví zelená, váš účet je chránený. Ak sa neobjaví v zelenej farbe, okamžite si zmeňte heslo, pretože ho môže niekto hacknúť (zneužiť).

Príspevku naletelo niekoľko tisíc ľudí, v čase písania tohto článku mal 13-tisíc lajkov, 1209 zdieľaní a až 38-tisíc komentárov, do ktorých ľudia vpisovali "BFF".

(zdroj: reprofoto Facebook - Čistá psychiatria)

Skratka BFF znamená Best Friend Forever a používa sa na označenie najlepšieho kamaráta. Nevymyslel ju Mark Zuckerberg, ako uvádza podvodný status. Podľa slovníka Oxford Dictionaries vznikol pojem už v roku 1996 a pozostáva zo začínajúcich písmen Best Friend Forever.

Ak napíšete BFF do komentárov či statusu, niektorým používateľom automaticky zmení farbu na zelenú a na obrazovke sa objavia animácie dvoch rúk, ktoré si dávajú "High five". V niektorých prípadoch však skratka nezozelenie - záleží to od nastavení vášho Facebooku a aj zariadenia, na ktorom Facebook používate. Možno ste si všimli, že podobne Facebook farebne zvýrazňuje napríklad slovo "Gratulujem".

Hoax sa na Slovensku objavil až 10. apríla, vo svete však fičal už dlhšie - stránka Hoax Slayer, ktorá sa venuje odhaľovaniu hoaxov a lživých správ, o ňom písala už 29. marca.

Hoci stránka Čistá psychiatria postupne status aktualizovala a uviedla, že ide len o vtip a recesiu, od upozornenia pribudlo ďalších 10-tisíc komentárov.

Ak si chcete reálne overiť, či boli vaše dáta potenciálne zneužité firmou Cambridge Analytica, môžete to spraviť v Help Centre Facebooku. Nájdete to na tomto linku.

(zdroj: reprofoto Facebook)

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kauza Nižná Poruba alebo Ako sa kotlebovci nechali nachytať hoaxom o neexistujúcej obci