Legendárny Han Solo sa vráti v mladšej verzii. Pozrite si ho v novom Star Wars traileri

Vydané 9.4.2018 o 10:27

Chewbacca nemôže chýbať.

Svet Star Wars sa tak skoro nerozlúči s filmovým plátnom. Pre Disney, ktorý vlastní spoločnosť Lucas Film, je táto sága významný zdroj zárobkov, a fanúšikovia na vesmírne príbehy zatiaľ nezanevreli.

V decembri 2017 prišla do kín kladne prijatá druhá časť štvrtej trilógie Poslední Jediovia a tohto roku nás čaká ďalší zo spin off príbehov, ako bol film Rogue One.

Tentoraz sa film sústredí na jednu z najobľúbenejších postáv Star Wars - problémového, no šarmantného pilota Hana Sola.

Hoci Han Solo v aktuálnej trilógii zomrie, tento príbeh sa zameriava na jeho mladosť pred tým, ako sa táto postava objavila v pôvodných filmoch.

Legendárneho Harrisona Forda však vystrieda 28-ročný Alden Ehrenreich. Poznať ho môžete zo snímok Hail, Ceasar! či Blue Jasmine. Uvidíme, ako si bude počínať, čaká ho rozhodne neľahká úloha.

Snímka bude mať premiéru 25. mája a Disney k nej zverejnil oficiálny trailer. Pozrite si ho:

video //www.youtube.com/embed/jPEYpryMp2s

