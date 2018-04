RTVS bude spolupracovať s konšpirátorom Gustávom Murínom. Za tieto vtipy zažaluje internet

Viacerí redaktori majú s novým vedením napäté vzťahy, preto mu poslali otvorený list, ktorý podpísalo takmer 60 novinárov. Upozornili v ňom na to, že do vedenia sa po príchode Rezníka dostali ľudia, ktorí predtým pracovali ako hovorcovia aj na tlačových oddeleniach niektorých ministerstiev. Sťažovali sa aj na to, že sú svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú voči manažmentu svoj kritický názor.