Dominika šla na film do kina. Netušila, že na plátne uvidí svojho priateľa Tomáša a odíde zasnúbená

Vydané 6.4.2018 o 13:25

Keď sa spojí lásku k futbalu a láska k žene, dopadne to takto.

Niektoré filmy dokážu zanechať v divákovi pocit ešte pár mesiacov po tom, čo navštívia kino. Slovenka Dominika Šajgalová si bude návštevu kina pamätať do konca života.

Keď si v utorok 3. apríla sadla do kinosály, aby si pozrela film Ready Player One, namiesto trailerov sa na obrovskom plátne zjavila tvár jej priateľa, Tomáša Jaspera Vajdu. Diváci si najskôr mysleli, že je to reklama, pretože Tomáš vo videu hovoril o tom, ako miluje futbalový klub Newcastle United a ako si splnil sen, keď svoj tím videl konečne hrať naživo.

Video však nabralo nový rozmer po tom, čo v ňom začal hovoriť o svojej priateľke Dominike. "Každý deň ma robí šťastným a neviem si predstaviť život bez nej. Chcem raz s ňou mať vlastnú rodinu a ak mi to dovolí, chcem stáť po jej boku po zvyšok svojho života," povedal okrem iného vo videu Tomáš.

Na poslednom zábere videa 25-ročný mladík otváral dvere kinosály. Vtedy video na plátne skončilo a Tomáš vtrhol do sály, kde si kľakol pred Dominiku a požiadal ju o ruku.

Bol však zázrak, že Dominika sa o celej veci nedozvedela už skôr. O Tomášovom pláne totiž písali anglické noviny.

Už 17. decembra 2017 vyšiel na portáli Chronicle Live článok o tom, že chlapec zo Slovenska sa chce dohodnúť s fanklubom Newcastlu United, aby spolu s ním pre Dominiku zaspievali pieseň Marry You od Bruna Marsa.

Plán však nakoniec nevyšiel. "Fanúšikom sa nápad páčil, no nebolo jednoduché to zorganizovať, už vôbec nie len cez internet," povedal pre Fičí Tomáš.

Aj tak sa mu však celý plán podarilo utajiť. "Asi mám šťastie, že Domča nečíta noviny z Newcastlu," smeje sa Tomáš.

Aj bez toho je však jeho plán ako vystrihnutý z romantického filmu.

Čo cítila Dominika, keď uvidela Tomáša na plátne? "Moje prvé pocity boli, že určite vymyslel nejakú sprostosť, no nenapadlo mi, že by ma o pár minút mohol požiadať o ruku," povedala nám.

"Pocity neviem vyjadriť jedným slovom. Bol to stres, radosť, zmätok, očakávanie a obrovský pocit lásky, keď som ho uvidela si kľaknúť predo mňa," spomína.

Kým Tomáš miluje klub Newcastle United, Dominika sa zamilovala do mesta.

Tomáš fandí klubu už odmalička, najmä kvôli Alanovi Shearerovi. "Alan je legendou, pre Newcastle je ako boh, má aj vlastnú sochu pred štadiónom. Tak veľmi miloval ten klub, že odmietol všetky ponuky slávnych klubov, len aby mohol hrať za Newcastle. Ostal tam do konca svojej kariery a žije v Newcastli doteraz. Nie je to o peniazoch. Skôr o láske ku klubu, fanúšikom, mestu," zdôvodňuje Tomáš svoju lásku ku klubu. Keď bol malý, povedal si, že klubu chce byť verný rovnako alo Alan Shearer.

A okrem toho je už dva a pol roka verný aj Dominike.

Aby si splnil najväčší sen - vidieť naživo domáci gól na štadióne St. James' Park, vybral sa tu aj s ňou v novembri na výlet. A hoci zápas s Watfordom Newcastle prehral 0:3 a domáci gól nedali, Tomáš vtedy vyhral oveľa viac - Dominika sa zamilovala do Newcastlu a jeho okolia. Očarilo ich najmä mestečko Tynemouth asi 20 kilometrov od Newcastlu.

"Keď mi povedala, že tu by si vedela predstaviť svadbu, začal som pracovať na videu a o 4 mesiace som ju požiadal o ruku," hovorí Tomáš.

Svadbu by radi zrealizovali o 2 roky. "Domča na druhý rok bude končiť vysokú školu, takže bude mať dosť práce s diplomovou prácou, no a na ďalší rok pevne verím, že by sa mohla stať oficiálne mojou ženou," uzatvára fanúšik Newcastlu.

Sen o domácom góle sa mu splnil v marci tohto roka, keď sa spolu s kamarátmi vybrali na zápas Newcastlu so Southamptonom, ktorý domáci vyhrali 3:0. Tam už však Dominiku nezobral, pretože tam točil emotívne video, ktoré sa objavilo na plátne v kine.

