Celebrita, ktorá neexistuje. Speváčka Miquela je tajomná digitálna simulácia s tisíckami fanúšikov

Vydané 26.3.2018 o 14:05

Nevie sa, kto ju vytvoril.

Na Instagrame jej príspevky sleduje viac ako 800-tisíc ľudí, na každom obrázku ma desaťtisíce srdiečok. Stretáva sa so známymi ľuďmi, robí kampane pre módne značky a naspievala niekoľko pesničiek.

Rukou by ste jej však nepotriasli, Miquela Sousa alebo Lil Miquela existuje len vo virtuálnej realite.

Miquela je totiž počítačová simulácia mladej ženy, hoci jej obrázky sú veľmi realisticky zasadené do skutočných scenérií, dokonca sa "fotí" aj so skutočnými ľuďmi. Mnoho ľudí jej profil zmiatol a v komentároch riešia, či je reálna alebo nie.

Okrem toho, že je animovaná, jej príspevky vyzerajú ako hociktorý iný profil instagramovej "influencerky".

Nechýbajú selfies, bláznivé filtre, fotky novej manikúry či outfitov a vtipné obrázky z internetu. Popritom promuje módne značky alebo vyjadruje svoje spoločenské postoje, napríklad dáva do pozornosti neziskové organizácie.

"Naspievala" dokonca aj niekoľko pesničiek.

Dve z nich môžete nájsť na Spotify a na ďalších streamovacích a predajných hudobných platformách. Popové single Not Mine a You Should Be Alone sa dostali do playlistov virálnych hitov. Ďalšie si môžete vypočuť na jej Youtube kanáli.

video //www.youtube.com/embed/sZ0gBE1sxbI

Okolo Miquely ostáva visieť niekoľko nezodpovedaných otázok.

Prvá z nich je dôvod, pre ktorý ju vytvorili. Druhá je - kto ju vlastne vytvoril a prečo ten človek či viaceré osoby už niekoľko rokov dbajú na to, aby to ostalo tajomstvom? Chvíľkové tajnosti s veľkolepým odhalením totiž nie sú vynimočné a nazývajú sa teasingové kampane, Miquela však ostáva zahalená rúškom tajomstva už od roku 2016, keď sa začala objavovať na Instagrame. Niektorí si mysleli, že by to mohla byť kampaň k novej hre The Sims, ale to sa nepotvrdilo.

