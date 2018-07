Slovenskí politici ako umelci. Takto uvoľnujú do sveta svoju kreativitu

Hoci našich politikov poznáme najmä vďaka tlačovým besedám, diskusiám a kauzám, všetci sú predsa len ľudia - a aj oni majú svoje koníčky a záľuby, ktorými sa snažia obohatiť aj svojich voličov.

Výnimkou nie je ani umenie - medzi politikmi nájdeme spevákov, spisovateľov, básnikov aj maliarov.

V článku sa venujeme umeleckým počinom týchto politikov: Spisovateľ a cestovateľ Rudolf Schuster

Marek Maďarič - poet z Facebooku

Juraj Draxler a jeho erotický román

Mikuláš Dzurinda a jeho básne

Peter Plavčan a kresby radosti

Miroslav Beblavý a jeho sci-fi poviedky

Metalista Ľuboš Blaha

Operný spevák Dušan Jarjabek a ďalší politici, ktorým však hudobné pokusy veľmi nevyšli

1. Rudolf Schuster ako Chuck Norris

Niekdajší prezident Rudolf Schuster umením doslova žije - na konte má viacero televíznych a rozhlasových scenárov, noviel či cestopisov. V roku 2003, po bronzovom úspechu našich hokejistov, ich napríklad privítal touto veršovačkou:

Nič to chlapci, nič to zato,

že nám o chlp ušlo zlato.

O rok v Prahe poďme na to!

Ak by ste chceli vedieť, ako chutí cestovanie bývalému prezidentovi, na výber máte cestopisy z mnohých krajín - Schuster navštívil Island, Brazíliu, Čukotku, Grónsko a mnoho ďalších lákavých destinácií.

Slovenský bulvár mu dal kvôli jeho zážitkom prezývku Chuck Norris, pretože "prežíva dobrodružstvá po celej planéte". Rudolf Schuster už stihol:

pokoriť severný aj južný pól

prebrázdiť amazonskú džungľu

prežiť zajatie indiánov

zachrániť sa z potápajúcej sa lode

ujsť z pazúrov zaľúbených medveďov, ktoré sa chceli páriť

postaviť sa krvilačnému grizlymu, ktorého vyrušil pri rannom love lososov

Naozaj, nežartujeme.

2. Marek Maďarič - poet z Facebooku

Svojim pozitívnym vzťahom k umeniu je dlhé roky známy bývalý minister kultúry Marek Maďarič, ktorý svojimi úvahami bavil najmä ľudí na Facebooku. Hoci profil medzičasom vymazal, v archíve sme našli napríklad tento skvost:

(zdroj: Facebook Mareka Maďariča, ktorý však medzitým zrušil)

A pamätáme si aj jeho úvahu o chuti marhuľového lekváru.

Dá sa opísať chuť marhuľového lekváru? Len veľmi približne. Najlepšie by bolo ochutnať ho. Ale čo, ak sa už minul? Slovami môžeme nanajvýš čosi naznačiť z tej chuti a potom dúfať, že v predstave sa prinavráti spomienka na ňu. A na starý svet, ktorého bola súčasťou. Po babke ostalo pár pohárov marhuľového lekváru. Nedávno som dojedol posledný. Farba lenivého ohňa. Prenikavá sladkastá vôňa, až z nej tŕpne nos. Vláčna hutnosť na lyžičke. V ústach jemne kyselkavý, sviežo trpkastý a sýto sladký. V buchtách, palacinkách, na maslovom chlebe. Posledný raz sa mi na jazyku rozlievala tá plná, vláčna, jasná sladkosť. Naposledy som si oblízal tú sladko-oranžovú lepkavosť z prsta. Nenapodobiteľná chuť definitívne doznela. Ďalšia z maličkostí života je preč. No som si istý, že pri záverečnom účte, budú mať práve takéto maličkosti najväčšiu cenu.

Nie, jeho facebookový profil neovládol žiaden troll, statusy písal sám vtedajší minister. „Niekedy žartíky, niekedy nejaká impresia, niekedy myšlienka. Niektorý politik zahlcuje tých svojich informáciami o tom, o čom práve hlasuje, kde práve je. Ja ráno, keď pomerne skoro vstávam a urobím si kávu, pozerám na internet, niečo mi napadne, niečo napíšem. A je aj skupina ľudí, ktorých to celkom poteší,“ vysvetlil vznik týchto divných statusov pre denník SME.

Talent bývalého ministra kultúry možno posúdiť i na základe pôvodného slovenského muzikálu Prekliaty básnik. Spolu s Henrichom Leškom k nemu zložil hudbu, libreto a texty piesní.

(zdroj: TASR)

3. Juraj Draxler a erotický román

K umeniu sa utiahol aj bývalý minister školstva, Juraj Draxler. Len dva mesiace po jeho odchode z ministerstva vydal politicko - ekonomický thriller Petra. Jeho dej je zasadený do obdobia konca 90. rokov, keď sa Slovensko začalo otvárať svetu. A Juraj Draxler svetu otvoril aj svoje erotické predstavy.

Jeho kniha totiž obsahuje aj tieto pasáže, za ktoré by sa nehanbila ani trilógia Fifty Shades of Grey: