Česko-slovenská dvojica prerobila hit Zvonky štěstí na parodickú hymnu konšpirátorov

Vydané 25.1.2018 o 14:57

''Zdieľanie správ bez zdrojov mám najradšej...''

Hudobná dvojica Adela Hrivnáková a Lukáš Grygar zlomila Facebook pesničkou Správy z Kremlu.

Ich parodická prerábka hitu Zvonky štěstí, ktorého pôvodnými interpretmi sú Kája Gott a Darinka Rolincová, za deň nazbierala na sociálnej sieti okolo 2000 reakcií a dokonca ešte viac ľudí ju zdieľalo.

V pesničke nechýba žiaden zo znakov oddaného konšpirátora - milované zdieľanie, fake news, hoaxy, Aeronet, Zem a vek, Soroš, ruská propaganda, migranti.

Najlepšie nápady vznikajú buď v sprche, alebo pri konzumácii alkoholu, a toto nebola výnimka.

Pesnička sa rodila dlho a krátko zároveň: "Technicky rok, prakticky asi dva dni. Nápad a základ textu totiž vznikol už pred rokom po koncerte Lukášovej kapely Pris, kde sme nad vínkom preberali názory na tuzemskú politiku a život celkovo. Potom sme sa však obaja venovali iným veciam a pesnička vznikla až po tom, čo sme sa o rok neskôr videli (znova na jeho koncerte, už sa to stáva takou milou tradíciou). Aktualizovali sme text a za deň natočili spevy i klip," vysvetľuje pre Fičí Adela Hrivnáková, Slovenka žijúca v Brne.

Zábavným videom sa nechceli nikoho dotknúť, ale ani nedúfajú v to, že by ním niečo mali zmeniť. "Nie je to ani výsmech, ani agitka. Skôr taká glosa toho, čo sa okolo nás deje, ktorou sme chceli pobaviť ľudí," vysvetľuje ich pohnútky Adela.

Česko-slovenské zloženie kreatívneho dua zodpovedá pôvodnej verzii pesničky Zvonky štěstí.

Prečo si vybrali práve tento song? "Na výber malo asi dosť veľký vplyv to víno, ale spätne to hodnotím ako dobrý ťah, pretože Zvonky poznajú všetci, je to československá záležitosť, navyše veľmi chytľavá," uvažuje Adela.

Lukáš Grygar ju však dopĺňa o osobnejšie putá: "A já ji mám fakt upřímně rád! Mandarinka Darinka byla spolu s Pavlem Horňákem v osmdesátkách můj starší sourozenec."

Pri takomto trefnom opísaní problému a masívnom zdieľaní je dvojica momentálne zahltená reakciami, či už pozitívnymi, alebo negatívnymi.

"Zatiaľ som prekvapená tým, ako málo je skutočne nahnevaných reakcií, mnoho ľudí, ktorých by sa text mohol dotknúť, to berie s nadhľadom. Videla som niekoľko pobavených reakcií v zmysle “jéé, to je o mne, to je paráda!” a to ma teší," hodnotí Adela a Lukáš dodáva: "Ale obzvlášť mě baví dotazy na to, kdo nás platí. Momentálně je rozpočet klipu mínus 1000 Kč, protože jsme kolegovi při natáčení nechtěně rozbili myš."

