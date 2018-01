Fico nedodržal sľub o oprave internátov. Študenti mu pripomínajú, v akých podmienkach musia bývať

Vydané 23.1.2018 o 11:25

Sľuby sa sľubujú, voda zo stropu stále preteká.

Obyvatelia internátov po celom Slovensku sa v decembri 2015 tešili - premiér Robert Fico predstavil predvolebný 3. sociálny balíček, ktorého súčasťou bola aj dotácia 50 miliónov eur na opravu internátov.

Aj keď Smer-SD v marci 2016 voľby vyhral, spomínaných 50 miliónov nikto nevidel. Upozornila na to aj Študentská rada vysokých škôl SR, ktorá premiérovi poslala otvorený list.

Píše v ňom, že od sľubu už prešli viac ako dva roky a študenti nezaznamenali žiadnu zmenu. "Vysokoškolskí študenti si zaslúžia vedieť, kedy a či vôbec bude sľub splnený," napísala Rada v liste, v ktorom žiada s premiérom osobné stretnutie.

My sme sa na skúsenosti z intrákov opýtali samotných študentov, ktorí v nich bývajú. A niektoré odpovede sú smiechom cez slzy.

Aj takto vyzerajú balkóny slovenských internátov v 21. storočí. (zdroj: SME)

Občas sa študenti musia popasovať s prírodnými živlami.

Matúš: S niektorými záchodmi bolo treba závodiť, pretože po spláchnutí sme mali tak 0,9 sekundy na odskočenie z cesty fekálnej vlne cunami, ktorá sa odrazila od zadnej steny záchodovej misy a neúprosným tempom smerovala na naše nohavice.

***

Michal: Nám na WC cez žiarovku tiekla voda. Rekord sme mali pol vedra vody. Napriek tomu tá žiarovka svietila, aj keď z nej šla voda ako z kohútika.

***

Jakub: Zatekanie do izby pri každom silnejšom daždi bolo svojho času dosť super. Z rohu izby sa zrazu začal valiť vodopád a z podlahy sa stal do pár minút bazén, tá voda vyšla aj na tri plné vedierka.

***

Viktória: Cez okná fúka, pretože sa nedajú riadne zatvoriť, dvere na balkón tiež nie a neraz sa stalo, že ich otvoril aj obyčajný vietor. A ešte máme dieru v "kúpeľni" a bojím sa, kedy odtiaľ vypadne nejaký potkan alebo iná háveď. A máme aj trčiaci kábel v sprche (teda v tej splesnivenej vyvýšenej diere v stene), ktorého sa vraj nemáme báť a je veľmi pekným doplnkom v našej inak veľmi luxusnej kúpeľni.

Fotka z 13. apríla 1973, kedy sa začalo s výstavbou "18 moderných átriových domov pre študentov v Mlynskej doline v Bratislave". Takéto moderné sú aj dnes, na niektorých blokoch sa vôbec nič nezmenilo. (zdroj: TASR)

Našťastie však majú údržbárov a rekonštrukcie, ktoré všetky ich problémy vyriešia. Alebo ani nie.

Mirka: Jednej kamošky v Nitre sa pýtali, či chce izbu s kúpeľňou. Povedala, že jasné. To ešte netušila, že priamo na izbe, kde spia, budú mať v jednom rohu natiahnutý záves a za ním bude veľmi provizórny sprchový kút.

***

Renáta: Nám sa raz ťažko otvárali dvere. Zvykli sa zaseknúť a nešli otvoriť. Napísali sme na údržbu, opraviť to prišli, kým sme boli v škole. Pri ďalšom pokuse sa dvere nedali zavrieť.

***

Kristína: Vždy ma fascinovala logika údržbárov, ktorým sme písali, nech nám prídu opraviť hlavicu sprchy, keďže pretekala kade-tade. Riešenie? Zalepili ju sekundovým lepidlom a o dva dni na tom bola rovnako.

***

Lucia: Medickú v Košiciach zrekonštruovali tak, že je nemožné umyť riady v umývadle, lebo je také malinké. Tak chalani umývali taniere v sprche. Neviem, či je to bizarné, alebo iba nechutné.

***

Kristína: Zasekávali sa mi dvierka na mraziaku, tak som zavolala na údržbu, či s tým niečo nevedia urobiť. Prišla teta upratovačka, opýtala sa, či nemám indulonu alebo krém, tak som jej ho dala. Natrela ním dvierka a ukázala, ako bezproblémovo sa potom dajú otvoriť a zavrieť a odišla. Fungovalo to celý rok, takže s tým asi mala skúsenosti.

***

Kristína: Keď som prišla na novú izbu a vyhodila odpadky do nádoby, ktorá sa tvárila ako smetný kôš, zistila som, že ten kôš nemá dno. Fakt.

***

Marián: Raz ma po návrate na intrák z prázdnin prekvapila rekonštrukcia v sprchách. Primontovali až tri vešiaky na uteráky.

Dá sa to aj takto - v roku 2015 sa na raj na zemi premenili Manželské internáty v Mlynskej doline. Opravy stáli viac ako 4 milióny eur a internáty si na ňu zarobili sami - prenájmom priestorov či ubytovaním ľudí v letných mesiacoch. (zdroj: TASR)

Existujú však veci, na ktoré je prikrátke aj ubytovacie oddelenie.

Zuzana: Raz sme sa prechádzali po chodbe a v jednych dverách bola diera, cez ktorú by sa prepchalo päťročné dieťa.

***

Kristína: Na jednej izbe som mala okno, ktoré sa nedalo celé otvoriť. A mikroventilácia sa dala otvoriť len špeciálnym hákom, ktorý som si musela doniesť z domu.

***

Silvia: Pamätám si, že keď som prišla prvý deň na intrák, posteľ bola taká stará a zaprášená, že keď som po nej prešla dlaňou, tak sa dvihol taký kúdeľ prachu, že by to stačilo na zaprášenie celého poschodia. A to ani nehovorím o fľakoch na matraci, ktovie od čoho všetkého. A super boli aj plesnivé závesy a betónové dno v sprche.

Na intráku študenti nikdy nie sú sami - aj keď si nesadnú s ľuďmi, stále majú (nevyžiadané) zvieratká.

Lucia: Keď sme ešte nemali prerobené izby, mali sme na izbe potkany. Ja konkrétne nie, ale moja spolužiačka, ktorá bývala vedľa, skoro dostala infarkt.

***

Matúš: Reakcia na ubytovacom na červíky padajúce z vodovodného kohútika: "Štípu vás? Nie. Tak potom aký máte problém?"

***

Jakub: So spolubývajúcim sme mávali pravidelne súťaže, kto pri počítači za jeden večer zabije viac švábov. Rekord bol okolo 17 a vedenie intráku to riešilo tak o rok, keď prišla na návštevu aj myš.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ľudia prezradili najhoršie príhody so spolubývajúcimi. Zažili podivínov, nechuťákov aj besné holuby