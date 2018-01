Zobral si stan, fotoaparát a dron a vybral sa precestovať Škótsko. Pavlove zábery vám vyrazia dych

Vydané 19.1.2018 o 15:58

Ak ste ešte nenašli dôvod, prečo ísť do Škótska, pozrite si tieto fotky.

Pamätáte si ešte slovenského fotografa Pavla Kulkovského, ktorý dronom zachytil krásu zasneženej Oravy?

Po krásnej oravskej krajine sa rozhodol drona prevetrať aj v zahraničí - spolu s partiou sa vydal do Škótska.

"Vždy som si hovoril, že Škótsko by stálo za to navštíviť, no nikdy som o tom reálne neuvažoval. Až do chvíle, kedy kamarátom skrsol v hlave šialený nápad - ísť stanovať na prelome októbra/novembra do tejto studenej, nehostinnej krajiny," povedal Pavol pre Fičí.

Rozhodol sa teda vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a spolu s partiou 5 ľudí a fotoaparátom, karimatkou a stanom sa vybral na osemdňový trip po Škótsku.

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

Do Glasgowa prileteli lietadlom a potom sa vybrali na okružnú jazdu naprieč krajinou v aute.

"Cesta bola krásna, krajina sa nám otvárala pred očami a predstavovala nám krásne divadlo plné farieb, nádherných útesov, čarovných elfských lesov a magických momentov. Fotilo sa na telefóny, zrkadlovku, točilo go pro kamerou a lietalo dronom," spomína mladý fotograf.

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

Fotenie pomocou drona však bolo náročnejšie, ako čakali.

"Keďže nám počasie nie vždy prialo, tak bolo veľmi obtiažne nechať ho vzlietnuť a pozrieť sa tak na krajinu z inej, menej obkukanej perspektívy. Bojovali sme s prírodou, ako sa dalo, a napokon sa pár dobrých záberov podarilo získať," komentuje.

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

Škótska príroda však nie je až tak prívetivá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

"Pár nocí sme zvládli úspešne v stane aj napriek skutočne veľkej zime, s ktorou sme sa museli popasovať pomocou niekoľkých vrstiev ponožiek a svetrov (áno, siahli sme občas aj po tých tekutých). Nerád to síce priznávam, no trikrát nad nami zima zvíťazila a my sme sa pobrali vyhľadať teplý nocľah do hostela," priznáva Pavol.

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

Škótsko ho očarilo najmä rozmanitosťou krajiny, ktorá mu miestami pripomínala Írsko či Island.

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Facebook - Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

(zdroj: Pavol Kulkovský)

Viac fotiek nájdete na Pavlovom Instagrame a Facebooku.

