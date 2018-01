Vulgárny politický kvíz: Dokážete priradiť urážky našich politikov k ľuďom, ktorým ich adresovali?

?

Dnes už legendárny výrok zaznel v roku 1996 a Gašparovič sa vraj vtedajšiemu prezidentovi Kováčovi ihneď ospravedlnil. Kováč ho vraj ubezpečil, že celej veci rozumie. Rovnako ako Harabin sa však aj Gašparovič po vyrieknutí vulgarizmu vyhováral. "Dal som si to prehrať, nie je to vôbec zrozumiteľné. Nebolo to ch*jovi, ale bolo to ujovi,“ vyhováral sa vtedy.