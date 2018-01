Ktoré ubytovanie na Slovensku si ľudia najčastejšie ukladajú do wishlistu na Airbnb?

Vydané 18.1.2018 o 14:06

Popularita je asi oprávnená, lebo má plných 5 hviezdičiek.

Stránka Airbnb, na ktorej ľudia ponúkajú svoje byty, domy či chaty iným ľuďom ako ubytovanie, zverejnila zoznam "most wishlisted" ponúk vo všetkých krajinách, kde pôsobia. Znamená to, že práve tú ponuku si najviac ľudí uložilo do svojho zoznamu miest, kde by chceli prespať.

Je medzi nimi aj slovenský reprezentant.

Ľuďom sa podľa všetkého najviac pozdáva tento byt v bratislavskom Starom meste. Svetlý jednoizbák ponúka mladý pár za 29 € na noc, ubytovať môžu dvoch ľudí na jednej posteli. Dokonca povoľujú aj domáce zvieratká.

Krásne miesta sú obľúbené aj v ostatných krajinách.

V Česku vedie pražský apartmán za 36 € na noc.

V Maďarsku je populárny apartmán v centre Budapešti za 23 € na noc.

V Poľsku sa ľuďom najviac páči netradične zariadený byt v Krakowe za 35 € na noc.

V Rakúsku by najviac ľudí chcelo prespať v nádhernom presvetlenom apartmáne vo Viedni za 69 € na noc.

Na Ukrajine je žiadaný kyjevský apartmán za 34 € na noc.

V Chorvátsku sa ľudia túžia ubytovať v romantickom majáku pri mori, stojí 258 € na noc, ale zmestí sa tam až 8 hostí.

V Írsku je v ponuke aj stredoveký hrad, stojí to 150 € na noc.

V Nemecku by ste možno nečakali afganskú jurtu, ale ponúkajú ju v Norimbergu za 38 € na noc.

Najpopulárnejšie ubytovanie v USA a zároveň celosvetovo je čarovný domček na strome v Atlante. Dvaja hostia však za noc zaplatia až 316 €.

