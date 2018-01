Za najznámejšou pesničkou Zombie skupiny The Cranberries sa skrýva smutný príbeh

Inšpirovala ju smrť dvoch malých chlapcov.

V pondelok večer svet hudby zasiahla smutná správa. Vo veku 46 rokov zomrela Dolores O'Riordan, speváčka a líderka írskej rockovej skupiny The Cranberries.

Už úplne prvý singel kapely Dreams zaznamenal veľký úspech a objavil sa v mnohých filmoch aj seriáloch a nasledujúci singel Linger bodoval v hitparádach vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách.

Ani jedna zo spomínaných pesničiek však nedosiahla úspech ich najväčšieho hitu Zombie.

Protestnú pieseň napísala sama Dolores počas turné v roku 1993. Inšpirovala ju k tomu smrť dvoch chlapcov spôsobená bombovým útokom Írskej republikánskej armády (IRA) v anglickom Warringtone.

Členovia IRA umiestnili 20. marca 1993 dve bomby do liatinových smetných košov v meste. Nachádzali sa asi 90 metrov od seba. Keď vybuchli, trojročný Johnathan Ball, ktorý bol so svojou pestúnkou v meste kúpiť svojej mame pozdrav na Deň matiek, zahynul na mieste. Dvanásťročný Tim Parry bol vážne zranený a zomrel o niekoľko dní na to v nemocnici. Ďalších 54 ľudí sa na mieste zranilo, z toho štyria vážne, a jednej z preživších museli amputovať nohu.

Skupina Cranberries bola v tom čase práve na turné po Spojenom kráľovstve.

Podľa Dolores neboli v tom čase bombové útoky v krajine výnimkou, keďže v Severnom Írsku prebiehal etnicko-nacionalistický konflikt Troubles, ktorý sa ťahal od 60. rokov až do roku 1998. Boli doň zapojené viaceré polovojenské jednotky vrátane IRA.

"Pamätám si, že som bola na turné v Spojenom kráľovstve, keď tie deti zomreli, a bola som z toho veľmi smutná. Tie bomby vybuchovali na náhodných miestach, obeťou mohol byť ktokoľvek," povedala Dolores pre stránku Teamrock koncom minulého roka.

Pieseň Zombie bola napísaná v zriedkavej prestávke počas turné, keďže kapela strávila väčšinu roka na ceste.

Nebola to spoločná snaha, Dolores ju napísala sama vo svojom vlastnom domove v írskom meste Limerick. Podľa nej hovorí o nekonečnom írskom boji o nezávislosť.

"Boli sme veľmi zaneprázdnení a celý čas sme pracovali. Tá pesnička sa mi zjavila, keď som bola v Limericku, a najprv som ju napísala pre akustickú gitaru neskoro v noci. Pamätám si, že som bola vo svojom byte, keď som vymyslela refrén, bol veľmi chytľavý a priam hymnický. Tak som to skúsila zahrať na skúške s elektrickou gitarou. Potom som zapla skresľovací efekt počas refrénu a povedala som bubeníkovi, že by mohol skúsiť silno zabubnovať," vysvetľovala.

Z pesničky, ktorá bola pôvodne napísaná pre akustickú gitaru, sa takto stal rockový protestsong. Dolores o nej hovorila, že je to najagresívnejšia pesnička, akú kedy napísala. Bola veľmi odlišná od všetkého, čo kapela predtým urobila.

K úspechu pesničky však vo veľkej miere prispel aj jej videoklip.

Ten má na svedomí Samuel Bayer, ktorý stojí aj za ďalšími známymi videoklipmi, ako je ten na Smells Like Teen Spirit od Nirvany, Mama I'm Coming Home od Ozzyho Osbourna či k pesničkám od Green Day z albumu American Idiot.

Bayer, ktorý bol v minulosti maliarom, bol pri svojich videách často veľmi kreatívny a kapela mu dala voľnú ruku. Režisér priletel do Belfastu, kde natočil skutočné zábery vojakov a tamojších detí. Tieto scény sa prelínali so zábermi Dolores namaľovanej zlatou farbou, ktorá stála pred krížom a obklopovali ju strieborne namaľované deti, a so zábermi hrajúcej kapely.

video //www.youtube.com/embed/6Ejga4kJUts

Namaľovať sa na zlato bol Doloresin vlastný nápad. "Bol to spôsob, ako urobiť ten záber s krížom veľkolepejším. Bola to metafora na všetku tú bolesť, ktorá sa vtedy spôsobovala, a tiež to bolo mierne náboženské," tvrdila.

Režiséra Bayera označila ako veľmi odvážneho, že sa do takéto videa pustil a išiel osobne natočiť vojakov, ako aj deti. Video vyšlo v roku 1994 a pesnička vystrelila hneď na vrchol rebríčkov vo viacerých krajinách. Vyhrala cenu za najlepšiu pieseň na MTV Europe Music Awards a kapela ju dokonca zahrala na ceremónii odovzdávania Nobelovej ceny za mier v roku 1998, keďže prispeli k snahe riešiť konflikt v Severnom Írsku mierovou cestou.

Niekoľko týždňov po vydaní pesničky v auguste 1994 vyhlásila IRA po 25 rokoch konfliktu a bojov prímerie. To viedlo kritikov skupiny k vtipkovaniu o tom, či IRA nešlo len o to, aby už skupina o nich nenahrala ďalšie pesničky.

Z albumu No Need To Argue, z ktorého pesnička pochádza, sa predalo 17 miliónov kópií a Dolores bola úprimne prekvapená jej obrovským úspechom.

