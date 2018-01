Prečítajte si týchto 13 kníh skôr, ako do kín dorazia ich filmové adaptácie

Vydané 19.1.2018 o 14:35

Nechýba dystopické fantasy ani romantika.

1. James Dashner - Labyrint: Smrteľná liečba

Premiéra: 26. január

Tretí diel Labyrintu príde do kín už koncom tohto mesiaca, ešte si tam stíhate prečítať hoci aj všetky tri knihy. Pripravte sa však, že sa filmy od kníh vo viacerých veciach líšia, aby ste nezostali sklamaní.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/4-BTxXm8KSg

2. Jeff Vandermeer - Anihilácia

Premiéra: 23. február

Zo záhadnej oblasti X sa ešte nikto, kto sa ju vybral preskúmať, nevrátil v poriadku. Mladá biologička sa rozhodne preskúmať ju po tom, ako sa z nej jej manžel vráti na pokraji smrti, a vydá sa spolu s ďalšími vedkyňami na výpravu.

Film podľa knihy režíroval Alex Garland, ktorý má na svedomí aj sc-fi Ex Machina a hlavnú úlohu si v ňom zahrala Natalie Portman.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/89OP78l9oF0

3. Jason Matthews - Red Sparrow

Premiéra: 1. marec

Film podľa špionážnej knihy od Jasona Matthewsa o ruskej špiónke Dominike Egorovej mal pôvodne prísť do kín ešte v novembri 2017, nakoniec sa ho dočkáme v marci tohto roka. V úlohe Dominiky sa predstaví Jennifer Lawrence.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/L5KYCsWhado

4. Madeleine L'Engle - A Wrinkle in Time

Premiéra: 3. marec

Známa fantasy knižka zo 60. rokov sa tento rok dočkala novej filmovej adaptácie, v ktorej uvidíte Oprah Winfrey, Reese Witherspoon či Chrisa Pinea. Príbeh o trinásťročnej Meg, ktorá sa vyberie cestou naprieč časom a priestorom, aby oslobodila svojho otca, ktorého držia vo väzení na inej planéte, príde do kín už v marci.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/UhZ56rcWwRQ

5. Ernest Cline - Ready Player One

Premiéra: 29. marec

V roku 2045 je svet v obrovskej kríze a jedinou vecou, ktorý mnohým poskytuje útechu, je OASIS - virtuálna realita, ktorú vytvoril výstredný James Halliday. Keď zomrie, zanechá za sebou obrovské dedičstvo, ktoré získa prvý človek, čo nájde v hre "veľkonočné vajíčko".

To sa pokúša nájsť aj hlavný hrdina Wade Watts, pre ktorého sa honba za ním stala zmyslom života. Či sa mu to podarí, zistíte vo filmovej adaptácie dystopickej fantasy, ktorú režíruje sám Steven Spielberg, už v marci.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/cSp1dM2Vj48

6. David Levithan - Every Day

Premiéra: 12. apríl

A sa každý deň budí v inom tele ako niekto iný. Už si na to zvykol, všetko sa však zmení, keď sa raz zobudí ako Justin, zaľúbi sa do Justinovej priateľky Rhiannon a zistí, že našiel niekoho, s kým chce prežiť všetky ďalšie dni.

Film podľa tejto knihy príde do kín až v apríli, máte teda kopu času na prečítanie.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/Uyp2pYUEVZo

7. Mary Ann Shaffer a Annie Barrows - Guernseyská literárna a koláčová spoločnosť

Premiéra: 20. apríl

Je krátko po druhej svetovej vojne a spisovateľka Juliet Ashtonová hľadá tému pre svoju novú knihu. Inšpirácia príde nečakane - z listu od muža z britského ostrova Guernsey, ktorý jej meno našiel v knihe z antikvariátu.

Juliet si s ním začne dopisovať a dozvie sa o Guernseyskej literárnej a koláčovej spoločnosti, ktorá vôbec nie je tým, čo by ste podľa mena čakali. Filmovú adaptáciu knihy režíruje Mike Newell, ktorý má na svedomí aj filmy Štyri svadby a jeden pohreb či Harry Potter a ohnivá čaša.

8. Maria Semple - Kam si zmizla, Bernadette!

Premiéra: 11. máj

Stredoškoláčke Bee zmizne mama Bernadette. Bee na rozdiel od mnohých ľudí verí, že jej matka nie je mŕtva, a vydá sa ju hľadať.

Cestou zistí, že Bernadette je plná prekvapení a iná, ako si Bee doteraz myslela. Vo filme si Bernadette zahrá oscarová herečka Cate Blanchet.

9. Becky Albertalli - Simon proti pravidlám Homo Sapiens

Premiéra: 14. jún

Stredoškolák Simon vie, že je gay, ale zatiaľ nie je pripravený povedať to svetu. Už niekoľko mesiacov si dopisuje s tajomných Blueom, ďalším chlapcom z jeho školy, o ktorom nikto nevie, že je gay. Ich správy sa však dostanú do nesprávnych rúk a Simona niekto začne vydierať.

Ako sa dostane z tejto zložitej situácie, uvidíte v kinách v lete.

Pozrite si trailer:

video //www.youtube.com/embed/E0cbWdlQg_8

10. Kevin Kwan - Crazy Rich Asians

Premiéra: 17. august

Rachel je Američanka čínskeho pôvodu, ktorá chodí so Singapurčanom Nickom. Keď spolu s ním vycestuje do jeho rodného Singapuru, zrazu zistí, aký je Nick neskutočne bohatý. Dostane sa do sveta boháčov a intríg, kde jej Nicka každá žena závidí a snaží sa ich vzťah rozbiť.

Na rozdiel od väčšiny súčasných filmových adaptácii si v tejto Ázijčanov zahrajú Ázijčania, v úlohe Rachel uvidíte Constance Wu.

11. Sarah Waters - The Little Stranger

Premiéra: 30. august

Ďalšia z kníh od spisovateľky Sarah Waters sa dočkala filmového spracovania. Ide o román The Little Stranger, ktorý rozpráva príbeh doktora a syna slúžky, ktorý žije utiahnutý život.

Keď ho však zavolajú do domu, kde v minulosti slúžila jeho matka, ešte netuší, ako sa príbeh rodiny, ktorá v ňom žije, nečakane spojí s tým jeho.

12. Alexandra Bracken - The Darkest Minds

Premiéra: 14. september

Väčšinu amerických detí vyhubila záhadná choroba, Ruby je však jedna z mála preživších, ktorí získali superschopnosti a boli umiestnení do "rehabilitačných táborov". Spolu s ďalšími rovesníkmi sa rozhodnú z tábora utiecť a bojovať proti vláde.

V úlohe Ruby sa objaví Amandla Stenberg, ktorú ste mohli vidieť napríklad vo filme Láska stojí za všetko.

13. Garrard Conley - Boy Erased

Premiéra: 28. september

Autobiografická kniha Garrard Conleyho rozpráva o živote homosexuálneho syna baptistického pastora. Keď sa rodičom ako 19-ročný priznal, že je gay, dali mu na výber - buď podstúpi konverznú terapiu, alebo príde o celý svoj doterajší život, vrátane rodiny a priateľov.

Vo filmovej adaptácii, ktorá príde do kín v septembri, uvidíte aj Nicole Kidman či Rusella Crowea.

