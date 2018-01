Ako vznikol názov chyby 404: Stránka nenájdená? Tajomné historky o jej význame nie sú pravdivé

Autor World Wide Webu objasnil, odkiaľ pochádza jej názov.

Chybovú hlášku "404: Stránka nenájdená" všetci dôverne poznáme. O jej pôvode na internete kolujú rôzne mýty a vznikajú s ňou vtipy, ale aj predmety ako tričká či hrnčeky.

Kolujú o nej rôzne historky.

Napríklad, že 404 je číslo miestnosti v CERNe, v ktorej sa nachádzal jeden z prvých serverov vôbec, alebo že to je číslo kancelárie Tima Bernersa-Leeho, tvorcu World Wide Webu, ktorého kolegovia často nevedeli nájsť.

Informatik Robert Cailliau, Berners-Leeho kolega a spoluautor WWW, nad týmito mýtmi len krúti hlavou.

"Keď sa píšu kódy pre nové systémy, nechcete strácať čas vypisovaním dlhých správ o situáciách, v ktorých ste našli chybu," povedal Cailliau pre magazín Wired. Pamäťová kapacita bola v časoch vzniku internetu problémom a dlhé chybové hlášky boli nepraktické.

Najjednoduchším riešením bolo určiť si číselné kódy pre jednotlivé chybové kategórie a chyby jednoducho očíslovať. Chyby začínajúce na 400 boli chyby klienta. Za tým, že sa nenájdenej stránke ušlo práve číslo 404, teda nebol žiadny zámer.

"Číslo 404 sa nikdy nespájalo so žiadnou izbou ani fyzickým miestom v CERNe. Je to absolútny mýtus," hovorí Cailliau. Netuší, prečo táto chyba ľudí natoľko fascinuje - a je mu to jedno.

Mnohé stránky využili chybu 404 ako príležitosť odlíšiť sa.

Namiesto obyčajného nápisu zobrazujú používateľom gifká či vtipné obrázky. Patria medzi ne napríklad aj Tumblr, BoredPanda, Spotify, stránka South Park Studios či Pixaru a mnohé ďalšie.

"Mytológia asi vznikla vďaka iracionalite, popieraniu dôkazov a uprednostňovaniu rozprávok pre skutočnosťou, ktoré je u ľudí dosť bežné. Tieto ľudské vlastnosti boli v minulosti pomerne nevinné, vplyv jednotlivcov bol malý a informácie sa šírili pomaly. Dnes, a vo veľkej miere k tomu prispel aj internet, tieto vlastnosti získali nebezpečnú moc," vysvetľuje Cailliau. Ako príklady uviedol zvolenie Donalda Trumpa či umiernené reakcie politikov na násilie páchané zbraňami.

