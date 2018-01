Virálne video o šialenej frajerke jej zmenilo život. Z dievčaťa z malého mesta je teraz youtuberka

Vydané 4.1.2018 o 16:27

Jej tvár určite poznáte z internetu, viete však, kto je v skutočnosti?

Bol rok 2012, keď Justin Bieber v rámci promo kampane k svojmu novému parfumu Girlfriend vyhlásil na Youtube súťaž, v rámci ktorej sa jeho fanúšičky nahrávali, ako spievajú jeho pesničku Boyfriend.

Do súťaže sa zapojila aj vtedy 20-ročná Laina Morris, ktorá však na rozdiel od ostatných nahrala paródiu Bieberovho singlu s vlastným textom.

Ten bol o prehnane naviazanej a žiarlivej priateľke, ktorá nenechá svojho frajera nič robiť a nikam chodiť. Text skvele dopĺňal aj Lainin šialený výraz tváre.

video //www.youtube.com/embed/Yh0AhrY9GjA

Video okamžite zaujalo ľudí na internete a do 24 hodín od zverejnenia získalo milión videní.

Aj keď Laina súťaž nevyhrala, zapísala sa do internetovej histórie. Ľudia čoskoro našli Lainin facebookový profil a ona sama si pod video s pesničkou doplnila svoje profily na Twitteri a Facebooku. Video dokonca na Twitteri zazdieľal aj Bieberov agent.

Na Reddite sa začal šíriť screenshot z videa doplnený vetami, ktoré by mohla povedať len naozaj šialená priateľka.

Laina bola dovtedy obyčajným dievčaťom z malého mesta.

Študovala na University of North Texas a nevedela, čo presne chce v živote robiť, aj keď ju zábavný a mediálny priemysel lákal. Po tom, ako sa video stalo virálnym, sa objavila vo viacerých televíznych reláciách a dokonca aj v reklame na auto Kia Soul. Z Overly Attached Girlfriend sa stala značka a mémy s ňou pozná hádam každý používateľ internetu.

Hovorí, že sláva pre ňu bola požehnaním, ale občas aj desivým zážitkom. Už týždeň po zverejnení videa ju začali na ulici zastavovať ľudia, ktorí sa s ňou chceli odfotiť. "Cudzí ľudia si hľadali moju osobnú facebookovú stránku a rozprávali sa s mojimi kamarátmi. Našli si, kde pracujem, a snažili sa dostať k mojim študijným záznamom," povedala Laina minulý rok pre portál The Sun.

Nakoniec sa však so svojou slávou zmierila, odišla zo školy a stala sa youtuberkou na plný úväzok.

Jej youtubeový kanál má skoro 1,3 milióna odberateľov a množstvo fanúšikov má aj na Twitteri a Instagrame, kde zverejňuje fotky zo svojho každodenného života.

Po videu, ktoré ju preslávilo, natočila ďalšiu paródiu na pesničku Call Me Maybe od Carly Rae Jepsen a ďalšie videá, v ktorých Laina na playback spieva známe "stalkerské" pesničky ako Every Breath You Take či You Belong With Me.

Objavila sa tiež vo videách iných youtuberov ako sú Shane Dawson či Tyler Oakley, či už ako skutočná Laina alebo jej alter ego. Okrem videí s Overly Attached Girlfriend natočila aj množstvo skečov či videá pre charitatívne organizácie.

V dobe, keď natočila video, Laina žila a študovala v Texase, minulý rok sa však presťahovala do Arizony, kde žije so svojím priateľom a psom. Ak chcete vedieť, čo má nové, môžete ju follownúť na Instagrame, ak vás však zaujíma len jej pes, potešíme váš - má vlastný profil.

