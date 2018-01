18 koncertov veľkých hviezd v roku 2018, na ktoré by ste si radšej mali kúpiť lístky už teraz

Vydané 10.1.2018 o 11:44

Niektoré sú už vypredané, ale kto chce, zoženie.

Slovensko

James Blunt

Anglický spevák príde svojimi baladami rozplakať bratislavské NTC 10. mája. Lístky ešte sú, určite sa okrem depresívnych Goodbye My Lover, Tears In Rain či Carry You Home môžete tešiť aj na piesne z najnovších albumov, vrátane Bonfire Heart a Stay The Night.

Ak budete náhodou 8. marca v Budapešti, Jamesa môžete vidieť aj tu - vystúpi v Papp László Budapest Sportarene a lístky nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/x1yOGhnmYfI

The Offspring

Kalifornskí punk rockeri prídu do Bratislavy aj s kapelou Anti-flag, predskokanom bude slovenská skupina Plus Mínus. Inchebu toto trio roztrasie 13. júna a ak chcete počuť naživo pecky The Kids Aren't Alright, You're Gonna Go Far, Kid a Why Don´t You Get A Job, kúpte si lístky už teraz.

video //www.youtube.com/embed/LH-i8IvYIcg

Lenny Kravitz

Americký rocker Lenny Kravitz sa v lete chystá na európske turné a v rámci neho sa zastaví aj v Bratislave. Jeho show si môžete 5. júna užiť v Národnom tenisovom centre. Kúpte si lístky a čakajte energickú show.

video //www.youtube.com/embed/EvuL5jyCHOw

2CELLOS

Chorvátsko-slovinské kombo Luka Šulić a Stjepan Hauser už má na konte štyri albumy, na ktorých predstavilo inštrumentálne verzie piesní, ktoré každý deň počujeme v rádiu či v seriáloch. V Inchebe ich budete môcť počuť 15. júna, lístky nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/DcFpvolRN3w

The Rasmus

Fínskych temných rockerov si určite pamätáte vďaka hitom In The Shadows, The First Day Of My Life či Sail Away. Frontman Lauri Ylönen vyzerá stále rovnako, ich hudba sa však troška zmenila. Presvedčiť sa o tom môžete 3. októbra v košickej hale Kasárne/Kulturpark. Lístky nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/z628sWUcPFs

Praha, Viedeň, Budapešť

Sunrise Avenue

Fínska kapela navštívi v rámci turné najmä mestá v Nemecku, nevynechá však ani rakúsku metropolu. Už 6. marca zahrajú v Wiener Stadthalle - Halle D, lístky zoženiete tu. Rýchlo sa míňajú, takže sa poponáhľajte.

video //www.youtube.com/embed/vwGA_bczTR0

Evanescence

Americká kapela na čele so speváčkou Amy Lee sa predstaví 17. marca v Kongresovom centre v Prahe. Lístky kúpite tu, odporúčame sa poponáhľať, lebo sa rýchlo míňajú.

video //www.youtube.com/embed/3YxaaGgTQYM

Metallica

Králi heavymetalu navštívia v rámci svojho turné WorldWired tour aj hlavné mesto Česka, presnejšie O2 Arénu. V Prahe sa predstavia 2. apríla a hoci sú oficiálne lístky už vypredané, stále sa môže stať, že si ľudia nevyzdvihnú tie rezervované. Alebo to skúste vo facebookovom evente.

Ak to predsa len nevyjde, pouvažujte aj nad Budapešťou - kapela tu zahrá 5. apríla v Papp Laszlo Budapest Sportarena (lístky tu), alebo Viedňou - tam budú 31. marca vo Wiener Stadthalle (lístky tu).

video //www.youtube.com/embed/wsrvmNtWU4E

Bob Dylan

Hudobníka Roberta Allena Zimmermana celý svet pozná pod menom Bob Dylan, ktoré používa už od roku 1959. Za desaťročia svojej úspešnej kariéry sa bezpochýb zaradil medzi hudobné legendy, tak si nenechajte ujsť jeho koncert 16. apríla vo viedenskej Stadhalle. Lístky nestoja málo, ale predávajú sa rýchlo.

video //www.youtube.com/embed/kjCC8nqNytQ

30 Seconds To Mars

Do Prahy zavíta v roku 2018 aj partička okolo Jareda Leta. Staré aj nové hity predstaví pražským divákom 19. apríla v Tipsport aréne. Lístky zoženiete napríklad tu alebo tu. A ak by sa minuli, skúste facebookový event.

Ak to máte bližšie do Viedne, vyberte sa tam 17. apríla, kedy sa americká kapela predstaví vo Wiener Stadthalle.

video //www.youtube.com/embed/mLqHDhF-O28

Macklemore

Bena Haggertyho zo Seattlu zrejme skôr poznáte pod menom Macklemore. Americký rapper zavíta do Európy a odchytiť si ho môžete 24. apríla vo viedenskom Gasometri. Oficiálne už môže byť problém zohnať vypedané vstupenky, ale skúste šťastie na Facebooku.

video //www.youtube.com/embed/7OrLroFa0AI

Niall Horan

Fanúšičky One Direction príde do Viedne potešiť írsky spevák Niall Horan. Určite zaznejú piesne This Town, Slow Hands a Too Much to Ask. Pozrieť si ho môžete 4. mája vo viedenskom Gasometri. Lístky nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/ljXSjIph5ZM

Enrique Iglesias

Lámač (nielen) ženských sŕdc a kráľ latino popu zavíta tento rok do Prahy. V O2 Aréne sa predstaví 8. mája a bude tam oslavovať svoje narodeniny, takže prineste aj darčeky. Lístky zoženiete tu.

video //www.youtube.com/embed/koJlIGDImiU

Good Charlotte

Dvojičky Joel a Benji Madden prídu so svojou kapelou Good Charlotte potešiť európskych divákov 31. mája do Arena Wien. Lístky nájdete tu. Tešiť sa určite môžete na najväčšie hity, ktoré kapela nahrala od svojho vzniku v roku 1996.

video //www.youtube.com/embed/desJKYvdq9A

Katy Perry

Americká speváčka a skladateľka vystúpi 4. júna vo Wiener Stadthalle v rámci svojej Witness Tour. Vstupenky zoženiete napríklad tu.

video //www.youtube.com/embed/kTHNpusq654

Bullet for My Valentine

Štvorčlenná skupina pôvodne hrala coververzie skladieb Metallicy a Nirvany, postupne sa ale dopracovala k vlastnému hudobnému štýlu. Ten kritici označujú ako melodický metalcore a naživo ho budete môcť zažiť 18. júna v Budapest Parku. Lístky nájdete tu.

Na druhý deň si to môžte zopakovať v rakúskom mestečku Hohenems. Lístky nájdete tu.

video //www.youtube.com/embed/9sTQ0QdkN3Q

Judas Priest

Anglickí heavymetalisti sú na scéne od roku 1969, vo viedenskej Wiener Stadthalle Halle D ich budete môcť vidieť 28. júla. O štyri dni skôr, 24. júla budú hrať v budapeštianskej Budapest Arena. Lístky do Viedne kúpite tu, do Budapešti tu.

video //www.youtube.com/embed/L397TWLwrUU

Ed Sheeran

Nenápadný ryšavý Brit sa stal jednou z najväčších hviezd súčasnej popovej scény, tomu zodpovedá aj 50-tisícov kapacita miest na jeho koncert vo Viedni. Na Ernst Happel Stadion príde 7. augusta. Lístky sa predávajú už takmer rok, čiže oficiálne ich asi nesplašíte, ale možno sa ich bude niekto zbavovať na Facebooku.

video //www.youtube.com/embed/2Vv-BfVoq4g

