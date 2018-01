Ako sa dá brániť hoaxom? Staňte sa Hoaxmastermi a nenechajte sa oklamať

Skúste si kvíz, ktorý preverí vaše inštinkty.

Informácie sa na nás lejú z každej strany a nie je ťažké sa v tom stratiť. Do väčšiny slovenských škôl sa zatiaľ mediálna výchova nedostala a veľa Slovákov neverí médiám.

Situácia je o to horšia, že niektorým médiám veriť možno, ale u iných si treba dať pozor. Pre mnohých to nie je ľahké rozlíšiť a naletia hoaxom, ktoré potom v nevedomosti často dokonca pomáhajú šíriť.

"Naša spoločnosť je krehká. Predovšetkým čo sa týka dôvery. Niektoré prieskumy ukazujú, že ľudia na Slovensku veria hlavne svojej rodine a blízkym priateľom. Ich dôvera k cudzím a k inštitúciám je veľmi nízka. Hoaxy sa často priživujú práve na tejto nedôvere a už spomínaných predsudkoch," vysvetľujú autori kampane Hoaxmaster, ktorej cieľom je upozorniť mladých ľudí na hoaxy.

Sociálne siete môžu byť podľa nich z hľadiska dezinformácií hotové mínové pole: "Za nebezpečné tiež považujeme to, že sa často šíria sociálnymi sieťami - kde ich dostávame takpovediac od "kamarátov", teda od zdroja, ktorý sme si vybrali do skupiny našich online priateľov. Získavajú tým väčšiu kredibilitu, ako keby sme takéto informácie stretávali na neznámych web portáloch."

Hoaxy sa však dá naučiť odhaľovať.

"Zásadné je zmeniť svoj postoj k informáciám z pasívneho na aktívny. Voči informáciám treba byť skeptický, overovať si ich," hovoria autori Hoaxmastera. Postup, ako na to, zhrnuli do desiatich rád "Ako sa brániť hoaxom" alebo Desatora hoaxmastera.

Kampaňou by chceli vysvetliť obranný mechanizmus prosti hoaxom najmä mladým: "Štve nás, že to robia práve mladí ľudia. Veď oni majú k informačným technológiám najbližšie. Radi využívajú sociálne siete. Prečo ale riskujú vlastnú kredibilitu tým, že zdieľajú blbosti a klamstvá?" čudujú sa autori, no zároveň sú presvedčení o tom, že práve mladí ľudia môžu mať ku kritickému mysleniu a teda aj pohľadu na spoločnosť najbližšie. Kampaňou chcú podporiť ich kritické uvažovanie.

Myslíte si, že hoaxy bez problémov odhalíte? Skúste si to v Hoaxmaster kvíze a zistite, či ste naozaj Master, alebo len Nádejný makač.

