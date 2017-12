Najväčšie vtipy slovenského internetu roku 2017: Na tomto sme sa bavili posledných 12 mesiacov

Vydané 27.12.2017 o 13:03

Fičali gifká, meme aj videá. A plochá zem Emmy Drobnej.

Ktorými meme obrázkami a vtipmi by ste charakterizovali rok 2017?

Vo svete fičalo napríklad meme tureckého kuchára Salt Bae, Mocking SpongeBob, The Floor Is Lava či vtipy s neverným mužom, Distracted boyfriend:

A ako to s vtipmi a mémami vyzeralo na Slovensku?

Január: Milovník Andrej Danko a strelec Milan Kňažko

Novinári na začiatku roka 2017 zistili, že predseda SNS sa stal v tichosti armádnym dôstojníkom. Do hodnosti kapitána v zálohe ho vymenoval minister obrany Gajdoš rozkazom z 21. septembra 2016. To sa nepáčilo najmä opozičným politikom - Igor Matovič Andreja Danka vyzval, aby hodnosť vrátil, lebo povýšenie napríklad nedostali vojaci, ktorí zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24 v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce.

Danko hodnosť vrátiť odmietol s tým, že je "priamo úmerná jeho veku a vzdelaniu." Na tlačovke plaketu s hodnosťou pobozkal a pochoval tým zvyšky svojej sebaúcty a preferencií SNS.

Internetovým vtipkárom neušiel ani herec Milan Kňažko, ktorý 11. januára postrelil lupiča, ktorý vošiel do jeho vily. Slovenský herec ho svojou legálne vlastnenou zbraňou postrelil do nohy.

Február: Miňo Mazurek bojuje proti islamizácii. S kebabom v ruke

Poslanec ĽSNS Milan Mazurek v parlamente ukázal, že celkom určite nie je rasista a xenofób. Islam nazval "obyčajným dielom diabla" a predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi pripomenul jeho výrok, že "islamizácia štátu začína stánkami s kebabom". Islamofóbov nazval "ľuďmi so zdravým rozumom a hrdými kresťanmi".

No a aby to všetko dávalo ešte väčší zmysel, večer išiel svoju národnú hrdosť zajesť kebabom.

Marec: We Are The World, nie historik Uhrík a prasačinky Borisa Kollára

Marec bol najplodnejší mesiac minulého roka. Naši "umelci" naspievali "pesničku" We Are The World, z ktorej nám doteraz praskajú ušné bubienky. Internet im to dal riadne vyžrať a okrem obrázkových vtipov sa šírili aj videjká.

video //www.youtube.com/embed/dlIAuUJLmSs

"Veselo" bolo aj v politike. Boris Kollár si vypisoval prasačinky s maloletou chovankyňou zariadenia Čistý deň, čo priznal na tlačovke po tom, ako ho obvinila zakladateľka zariadenia.

V konverzácii, ktorú ochranca tradičných hodnôt Kollár zverejnil, okrem iného napísal vety ako "Som domenko", "Už ťa chcem", "Pomilujem si ťa" a "Vyš*káme sa". A čo jeho odpoveď na to, že dievča malo vtedy len 15? „Vyzerala na 19 rokov.“

Svoje znalosti zo základnej školy zase prejavil v televíznej diskusii Milan Uhrík z Kotlebovej ĽS NS. O odsune židovského obyvateľstva zo Slovenska počas Slovenského štátu povedal, že to "nevie odsúdiť, lebo nie je historik a nevie, aké boli historické okolnosti."

Svoju trápnu chvíľku zažil aj premiér Robert Fico. Ten 7. marca na svojom Facebooku zverejnil video, v ktorom osobne telefonuje generálnemu riaditeľovi VŠZP Miroslavovi Kočanovi.

Sťažuje sa mu na opatrenia, ktoré poisťovňa navrhuje v súvislosti s ozdravným plánom a znížením rekordného zadĺženia. Okrem iného povie aj vetu "Nechápem, kde na tie hovadiny chodíte." Vtipkári z toho urobili paródie, v ktorých premiér volá Charliemu Sheenovi, Dedemu, Meliškovi či Liamovi Neesenovi.

Apríl: Poštár Danko a oslobodený Weiss

Vtipkári zase nič nedarovali Andrejovi Dankovi, ktorý vraj tentokrát prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancov, ktoré sú od fyzických osôb alebo nemajú odosielateľa.

Dehonestujúce listy alebo také, ktoré obsahujú vulgarizmy, sa k poslancom údajne nemali ani dostať a po troch mesiacoch ich mohli dokonca skartovať. Oznámil to na tlačovke Igor Matovič.

Internety bavili aj naši športovci. Tak napríklad Vladka Weissa oslobodili, lebo skutok (šoférovanie pod vplyvom alkoholu s ďalšími 10 ľuďmi v aute) sa nestal.

Máj: Zem je plochá a Evita je bez peňazí

Evolúciu poprela speváčka Emma Drobná, víťazka štvrtej série súťaže Česko Slovensko hľadá Superstar. Keď si ju k sebe do štúdia pozval Peter Marcin, vyšlo najavo, že evidentne číta "alternatívne informačné zdroje", ktoré ju viedli k rôznym úvahám. Napríklad o tom, či jej mimozemšťania nedali náhodou do nohy čip. A že sú "isté indície, že Zem je plochá, ale podľa mňa sa nikdy nedozvieme pravdu".

Najlepší rok zrejme nemala ani Evita Urbaníková, najznámejšia slovenská autorka a vydavateľka "ženskej" literatúry. Po rokoch sa začali ozývať autori evitoviek, ktorým Urbaníková údajne nezaplatila za napísanie knihy alebo zaplatila neskoro a až po tom, čo ju autori chceli dať na súd.

Jún: Nový šéf RTVS a Panna Mária s kotlebovcami

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) má po piatich rokoch nového generálneho riaditeľa. Poslanci ho zvolili až v druhom kole, v ktorom sa rozhodovalo medzi bývalým riaditeľom telerozhlasu Václavom Mikom a riaditeľom tlačovej agentúry TASR, Jaroslavom Rezníkom. Vyhral Rezník a internetoví vtipkári.

A vtipom znova neušli ani kotlebovci, presnejšie, sám vodca. Ten v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou zasvätil seba, stranu Kotleba - ĽSNS, všetkých poslancov, asistentov, voličov, sympatizantov súčasných i budúcich a celé Slovensko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Júl: Vylúčený Sagan, Fico na žatve a nesprávny Kriváň

O medzinárodnú kauzu sa postaral cyklista Peter Sagan, ktorý bol vylúčený z Tour de France za zablokovanie Marka Cavendisha. Rozhodcovia Saganovi najprv udelili 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov v súťaži o zelený dres, dve hodiny po dojazde etapy však oznámili, že Sagana vylúčili z pretekov.

Hoci športový arbitrážny súd v decembri uznal, že zrážka s Markom Cavendishom na tohtoročnej bola nešťastná a neúmyselná udalosť, vtipy ostanú v archívoch navždy.

Internetovým vtipkárom neušiel ani Robert Fico, ktorý si užil žatvu v Drahovciach. Tam sa poďakoval poľnohospodárom za ich prácu a odfotil sa s dievčinou, ktorá v rukách držala chlieb.

Keď si z toho internet začal robiť srandu, Robo nahral video, na ktorom vtipkárov nazval "zúfalcami a chudákmi" a vyzval ich, aby si robili srandu z neho a nie z tej dievčiny. Challenge accepted.

O najväčší geografický fail sa postarali prívrženci Mariana Kotlebu, ktorí sa na Facebooku pochválili výstupom na najvyšší vrch Malej Fatry - Veľký Kriváň. V popise k fotkám uviedli národné výstupy štúrovcov, tí však vystúpili na úplne iný Kriváň - ten vo Vysokých Tatrách, ktorý je od toho fatranského Veľkého Kriváňa vzdialený niekoľko desiatok kilometrov.

Ikonický bol aj útek vtedy ešte ministra školstva Petra Plavčana z jednej z tlačoviek k eurofondom.

August: Plavčanov koniec, urazený Danko a kotlebovská kolóna

A sranda s Plavčanovými tlačovkami v júli neskončila. Na jednej z tých augustových sa objavil aj Hodor Vladimír Soták, predseda klubu 500, z ktorého si ľudia hneď začali robiť srandu. Skutočný vodvaz však nastal, keď Plavčan skončil na ministerskom poste.

O pár dní neskôr preplo Andrejovi Dankovi, ktorý zničoho-nič vypovedal koaličnú zmluvu.

V auguste sa podaril životný úspech aj Kotlebovej ĽSNS. Kolónou áut prešli cez obce a mestá v Banskobystrickom kraji, aby upozornili na to, že "tlupy asociálov" údajne "okrádajú, znásilňujú a vraždia nevinných ľudí". Výsledok? Zbytočné emisie a vtipy.

September: Vlak Bus Shopping, Sagan, Richter a drahé maslo

Najväčší rozruch vyvolala v prvý školský mesiac nová autobusová stanica v Banskej Bystrici. Tá je nepopierateľne lepšia a modernejšia ako tá stará, má však jednu chybu. Je ňou zvláštny názov, ktorý neobvyklým spôsobom kombinuje slovenčinu a angličtinu - Terminal Vlak Bus Shopping.

Vtipné reakcie vyvolalo aj ďalšie víťazstvo Petra Sagana, ktorý získal na MS v cyklistike v nórskom Bergene tretí titul majstra sveta. Stal sa tak vôbec prvým cyklistom, ktorému sa podarilo vyhrať MS trikrát za sebou.

Začiatkom školského roka vydesilo okrem školských lavíc ľudí aj drahé maslo. Internetoví vtipkári na Slovensku aj v Česku neváhali a začali chrliť vtipy, pretože sranda musí byť, aj keby na chleba s maslom nebolo.

Na svetlo sveta znova vyšiel so super nápadom aj Richard Sulík, ktorému v Exceli tak nejak vyšlo, že rómska otázka sa dá riešiť sterilizáciou - išlo by o dobrovoľnú a štátom platenú sterilizáciu žien po narodení štvrtého dieťaťa.

Opozícii sa "prekvapivo" nepodarilo odvolať Jána Richtera pre kauzu Čistý deň. Podarili sa však aspoň vtipy.

Október: Pavol Rusko, Prieskumník a Kotleba na hokeji

Na tohtoročnú jeseň nezabudne Pavol Rusko, ktorého polícia zatkla 23. októbra. Je podozrivý z toho, že si v roku 1997 objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky z televízie Markíza, Sylvie Volzovej. Za objednávateľa ho označil bývalý mafiánsky boss Mikuláš Černák. Čo si však Rusko určite neobjednal, boli vtipy za hranicou čierneho humoru.

Celý Facebook sa išiel zblázniť z Prieskumníku a predpokladáme, že vtipy o ňom sa ľuďom ani nezobrazovali v Novinkách. Vďaka Prieskumníku.

No a vtipy sa ušli aj vodcovi ĽS NS, ktorý vhodil úvodné buly hokejového zápasu v Detve. Predpokladáme, že ho tam pritiahol krásny biely ľad.

November: Župné voľby, ďalší Danko a Ficove zvarky

Bohatú úrodu vtipov priniesol aj november. Najviac vtipkárov sa vyrojilo po župných voľbách, ktoré prehrali fašisti aj Smer.

A keďže fašisti si nechceli priznať, že prehrali, tak vlastne vyhrali internety.

Andrej Danko znova bozkával objekty, po svojich kapitánskych výložkách v novembri pobozkal stuhu na venci pri buste Alexandra Dubčeka.

A z nevysvetliteľného dôvodu si Danko zlízol aj najviac vtipov o kampani My sme les, vďaka ktorej mali všetci rovnakú profilovku na Facebooku.

Okrem masla dosahovali rekordné ceny aj vajíčka, kvôli fipronilovej kauze.

Robert Fico znova zavítal medzi pospolitý ľud, tentokrát do fabriky, kde si strihol nočnú šichtu. Stihol vyrobiť 497 zvarkov, náklad vtipov a naštvať skutočne pracujúci ľud.

No a zlatým klincom novembra bolo, že sme spoznali Občiansky tribunál na čele s Jozefom Klányim. Ten sa spolu s bandou svojich kamošov vybral do RTVS, aby ľuďom odhalil skutočnú pravdu: Slovenská republika je na základe článku 7 odseku 2 Ústavy zrušená, máme tu vojnový stav a médiá sa to pred všetkými snažia utajiť.

December: Šachista Danko a varené víno z mikrovlnky na trhoch

Precedovi národniarov nedali internety pokoj ani v decembri. Z iniciatívy Andreja Danka sa v Bratislave prvýkrát konal vianočný šachový turnaj. Danka totiž mrzí, že po revolúcii sa Slováci nielen prestali učiť po rusky, ale navyše aj úplne prestali hrať šach.

No a vtipom neušli ani najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Začalo to už vianočnými trhmi a zohrievanými lokšami a vínom na trhoch a skončilo to pri vtipoch o politike.

