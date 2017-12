13 najlepších veľkých koncertov, ktoré si v okolí môžete užiť v januári

Vydané 19.12.2017 o 14:58

Lístky si ešte stihnete vypýtať na Vianoce.

Bratislava

Rage + Firewind

Heavymetalová partička Rage je na scéne už 33 rokov, Firewind fungujú o čosi kratšie - len od roku 1998. Nemecko-grécku metalovú smršť zažijú vďaka obom kapelám Košice (14. januára) aj Bratislava (16. januára). Lístky ešte sú.

Ak vám nevyhovuje dátum a náhodou sa budete nachádzať mimo Slovenska, 12. januára koncertujú v Prahe a 13. januára v Zlíne. Tu nájdete lístky.

video //www.youtube.com/embed/z3Q1o0m2sik

Tricky

Adrian Thaws odišiel z Massive Attack a začal pôsobiť sólovo pod menom Tricky. Tento posun v kariére sa mu vyplatil, lebo nedávno vydal svoj už trinásty album s názvom Ununiform. Novinku, ktorú oceňujú aj kritici, príde v rámci turné predstaviť aj do Bratislavy, kde 24. januára vystúpi v Majestic Music Clube. Ak ste ho nezažili pri doterajších dvoch slovenských koncertoch, kúpte si lístky. Ak ste zažili, asi vás nemusíme presviedčať.

Keby niečo, o deň skôr, 23. januára, bude aj vo Viedni.

video //www.youtube.com/embed/kX3JCrEs_qw

Praha, Viedeň, Budapešť

Septicflesh + Inquisition

Metalový náklad zažije aj hlavné mesto Českej republiky, 6. januára príde do pražského klubu Nová Chmelnice grécka death metalová partička Septicflesh v rámci European Tour 2018 a sprevádzať ju bude kolumbijská symphonic metalová kapela Inquisition.

video //www.youtube.com/embed/Kdg4DLAPC4A

Steve Aoki

Priaznivci elektronickej tanečnej hudby by si nemali nechať ujsť koncert producenta Steva Aokiho. Zažili sme ho len tak mimochodom na festivale a môžeme potvrdiť, že tento chlapík s notebookom vie spraviť slušnú show. Vystúpi 13. januára vo Viedni.

video //www.youtube.com/embed/3AxSMphq6qg

Wolf Alice

Londýnsku indie-rockovú partičku Wolf Alice môžete registrovať napríklad zo soundtracku k filmu Trainspotting:T2, kde zaznela ich staršia skladba Silk. S novými vecami z albumu Visions Of Life sa vybrali na turné, v rámci ktorého sa zastavia 14. januára vo Viedni a 16. januára v Prahe.

video //www.youtube.com/embed/TD_Q9CxXTo4

Arch Enemy

Švédski deathmetalisti predstavia fanúšikom svoj desiaty album Will To Power, pričom predkapelou na ich koncerte bude ukrajinská skupina Jinjer, Wintersun a Tribulation. Vidieť ich môžete 14. januára v hale Forum Karlín v Prahe.

video //www.youtube.com/embed/mjF1rmSV1dM

Harry Potter in Concert

Okrem metalistov poteší novoročná Praha aj fanúšikov Harryho Pottera. V O2 aréne si budú môcť 18. januára pozrieť film Harry Potter a Tajomná komnata, pričom o hudbu sa naživo postará Český národní symfonický orchestr.

video //www.youtube.com/embed/wPNgApGaN9k

Cradle of Filth + Moonspell

Britská kapela Cradle of Filth, ktorú fanúšikovia radia k extrémnemu metalu, si v rámci Cryptoriana World Tour urobí zastávku v Prahe (18. januára) a Ostrave (19. januára). Pre české publikum bude mať koncert zvláštnu príchuť aj preto, lebo na javisku sa predstavia dvaja českí rodáci - gitarista Ashok a bubeník Marthus. Okrem metalovej legendy uvidia fanúšikovia aj portugalskú dark metalovú kapelu Moonspell, ktorá oslavuje 25. narodeniny. Lístky ešte sú.

video //www.youtube.com/embed/DNRIaeg6EyY

Accept

Do Maďarska zablúdi aj metal - nemecká kapela Accept sa predstaví 21. januára v Barba Negra Music Club. Ak to nevydržíte a budete ich chcieť vidieť deň predtým, zájdite do českého Zlína - 20. januára zahrajú v Športovej hale Euronics.

video //www.youtube.com/embed/req-oDf2ZRc

Hardwell

Holanďan Robbert van de Corput, známy pod menom Hardwell, je podľa DJ Listu aktuálne na 4. mieste medzi top svetovými DJmi. Fanúšikom EDM ho netreba predstavovať a určite si už kupujú lístky na jeho show 27. januára vo Viedni.

video //www.youtube.com/embed/ULwcsIPdc8w

Rod Stewart

Anglický spevák škótskeho pôvodu vystúpi 29. januára v Papp Laszló Budapest Sportarena. Tešiť sa určite môžete na piesne Sailing či Tonight's the Night.

video //www.youtube.com/embed/FOt3oQ_k008

Depeche Mode

Depeche Mode sú na scéne dlhšie, ako mnohí z nás vôbec žijú, no napriek tomu dokázali tohto roku opäť prísť so skvelým albumom Spirit, s ktorým obchádzajú svet na turné. Keď vám nevyšlo zažiť ich tohtoročný koncert v Bratislave, neváhajte sa na nich vybrať 31. januára do Prahy, stojí to za to.

video //www.youtube.com/embed/jsCR05oKROA

Flogging Molly

Flogging Molly je írsko-americká kapela, ktorej hudbu fanúšikovia aj kritici zaraďujú do kategórie folk/celtic/punk/metal. Mohla by sa však páčiť aj tým, ktorým veľmi tvrdá hudba až tak nevonia - väčšina ich piesní je založená na tradičných írskych melódiách. Predstavia sa 31. januára vo viedenskej Wiener Stadthalle. Lístky ešte sú.

video //www.youtube.com/embed/89NjEeHku8o

