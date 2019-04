Sedemnásť najúspešnejších slovenských youtuberov. Poznáte ich?

Goga a Expl0iteda poznáte, ale čo ďalší?

4. apr 2019 o 10:15 (aktualizované 4. apr 2019 o 14:49) Viktor Hlavatovič

Rebríček najlepších youtuberov sme zostavili podľa počtu ich odberateľov. Údaje sú z dňa 4. apríla 2019.

Najznámejší slovenský youtuber, vlastným menom Daniel Štrauch. Jeho hlavný kanál GogomanTV je dlhodobo prvým najodoberanejším kanálom v českej a slovenskej časti YouTube. Jeho tvorba pozostáva z letsplayov, čo je živé komentovanie hier, a vlogov - videí, v ktorých youtuber rozpráva o určitej téme.

Po novom je jeho najobľúbenejšou sériou #HASHTAG, v ktorej rozoberá 5 tém, ktoré sa za posledný týždeň stali. Na koniec videí pridá aj novinky z herného, knižného a filmového sveta. V poslednej dobe nevynechá ani vážne či politické témy.

Youtuber, ktorý bol v minulosti známy svojimi sociálnymi experimentami. Dnes žije v jednom dome s ďalšími dvomi kolegami, rieši zaujímavé spolupráce, cestuje a prináša obsah zo svojho života skoro miliónu odberateľov.

Nedávno rozbehol aj svoj vlastný podcast The Other Side Of Explo, v ktorom rieši svoj život a názory na rôzne témy.

Začínal ako hráč hier, neskôr prešiel na ochutnávky jedál, či rôzne videá s jeho bratom Evženom. Spolu skladajú Lego, čítajú vtipy, objednávajú čudné veci z internetových obchodov a skúšajú nezmyselné lifehacky.

Prednedávnom stihol uviesť do prevádzky vlastné štúdio Plejs, rozbehol tretiu sériu podcastu TypicalSunday a pravidelne streamuje na Youtube.

Gogova frajerka. Normálne sa volá Lucia, no má psa, mopslíka, ktorý sa po anglicky povie pug. Preto LucyPug. Vo videách rozpráva napríklad o móde, mejkapoch, chlapoch, skrášľovacích výrobkoch, baliacich metódach, ženských problémoch, varení a pečení či nových produktoch pre zlepšenie výzoru.

Max baví prevažne mladých divákov a pod prezývkou Asimister si vybudoval na Youtube celkom pekný fanklub. Okrem hrania počítačových hier (prevažne GTA 5) si občas pozrie aj rôzne zaujímavé videá.

Aj keď už s Exp0itedom netvoria pár zopár rokov, svoju fanušikovskú základňu si udržala aj Moma. Vo svojich videách a vlogoch často rieši svoje názory a rôzne životné situácie.

Súčasť slovenskej hernej komunity ale aj najznámejší slovenský reakčný kanál, ktorý prináša svojim divákom jeho osobný pohľad na rôzne témy.

Po novom nabral na sile svojou sériou #ME, v ktorej komentuje najlepšie mémy zo svojho vlastného Redditu. Zároveň zažíva od jesene veľký boom aj kvôli svojmu mému Ale čau, ktorého merch sa predáva ako teplé rožky.

Okrem hlavného kanálu rozbehol aj DuklockPlus, ktorý venuje výhradne streamovaniu a gamingu. Je jedným z mála slovenských tvorcov, ktorý riešil aj dopady nového zákona Article 13.

Expl0itedov kamarát. V minulosti sa vyskytovali spolu vo videách pri najrôznejších srandičkách, prankoch, testoch, výzvach. Dnes bývajú spolu s Bačom v jednom dome a žijú si svoj youtuberský sen. Okrem toho má úžasného psa Ciri.

Dvojicu Matej Zrebný a Lukáš Frlajs netreba nikomu extra predstavovať. Herci, influenceri a priekopníci skečov na Slovensku sa vydali cestou kvalitnej kamery, strihu a zaujímavých hostí.

Trojica chalanov, ktorí sa venujú skečom a sú priamou konkurenciou dvojice Zrebný a Frlajs. Humorné scénky na štýl "typy ľudí" skoro vždy pobavia a dávajú tomuto žánru úplne iný rozmer. Naopak, od predchádzajúcej dvojice je celá kamera, strih aj obsadenie videí prevažne v ich réžií.

Youtuberka pre dievčenského diváka, ktorej videá sú plné pozitívnej energie. Často sa objavuje aj na youtuberských akciách po Slovensku a Česku.

Jej obsahom je rozprávanie na rôzne témy, krátke filmy, motivačné videá, sketche, piesne a iné zaujímavé videá. Ako píše v popise na jej profile: "Vstúp do nášho sveta a staň sa jednorožcom."

Posledná ženská youtuberka v našom zozname. Patrícia prišla na Youtube ľudí baviť a nájdete u nej rôzne videá, ako skúmanie jedla pod mikroskopom, skeče či rozbaľovanie vecí, ktoré objednala na internete.

Ak chcete zistiť aj niečo o jej súkromí, zamierte na jej Instagram, kde preberá aj vážnejšie témy.

Najstarší člen vedúcej youtuberskej flotily na Slovensku prerazil svojimi dennými vlogmi. Zábery z jeho života s manželkou Veronikou (ktorá si medzičasom založila vlastný kanál Very Very) sú zaujímavým pohľadom do súkromia známeho človeka.

U Sajfu nikdy neviete, kto sa v jeho vlogu objaví. Raz sú to jeho kolegovia z Funrádia, inokedy samotný prezident Andrej Kiska. Taktiež s kamerou precestoval kus sveta a vo vlogoch sa objavil napríklad v USA, Londýne, Paríži, na Srí Lanke, v Dubaji či Ružinovskej nemocnici.

Veľkou súčasťou Sajfovho vystupovania na internete je aj jeho šou Level Lama, v ktorej si už s desiatkami hostí zahral rôzne počítačové hry. Za šesť sérií na svojom koženom gauči privítal tie najväčšie osobnosti Slovenska.

Medzi nimi napríklad športovcov Petru Vlhovú či Mira Šatana, moderátorku a bývalú kolegyňu Adelu Vinczeovú, prezidenta Andreja Kisku, partiu starých adminov ZOMRI, reperov Rytmusa či Majka Spirita a desiatky ďalších mien.

Moderátor, streamer a youtuber Ladislav Miko je bývalým novinárom. To vidieť aj v jeho investigatívnom štýle videí, v ktorých reaguje na rôzne témy. Tie sú často kontroverzné a na pomoc si berie aj rôznych psychológov či iných hostí.

V minulosti bol strihačom a kamarátom Goga, dnes býva a spolupracuje s Expl0itedom. Okrem toho je zapojený do úspešného vzdelávacieho projektu Fenomény sveta a tvorí zaujímavý obsah aj na svoj vlastný kanál. Ten obsahuje prevažne vlogy a dokumenty z jeho zahraničných aj domácich ciest.

Jedným z jeho úspechov je určite aj stretnutie s Caseym Neistatom v jeho legendárnom štúdiu počas výletu do New Yorku spolu s Petrom Popluhárom.

Z rodiny Slažanských tu máme už druhého youtubera. Zaujímavosťou je, že okrem Menameselassieho a Evžena sa tvorbe venuje aj ich otec, ktorého nájdete pod prezývkou Strašil alebo Ujo Paťo.

Svojský tvorca s ešte svojskejším zmyslom pre humor plní svoj profil videami, v ktorých ochutnáva rôzne potraviny, rozbaľuje veci z čínskych internetových obchodov, či zabáva ľudí spolu so svojím bratom.

Aj Evžen podľahol čaru podcastov a spolu so svojou priateľkou Cheryl rozbehli svoj vlastný Avocast.

Minulosť sa ho stále drží a veľa ľudí ho nenazve inak ako Dano Drevo. Áno, toto je autor asi najúspešnejšej paródie na Harryho Pottera (teda aspoň na Slovensku).

Dnes je však známym cestovateľom - podnikol dva úspešné výlety do Afriky, pri ktorých skoro zomrel. Všetko ale natočil a dokument sa stal na jedným z najsledovanejších programov na kanáloch štátnej televízie.

Okrem toho spolupracuje s Redbullom a vydal svoju prvú knihu. Tá sa stala taktiež bestsellerom a na bizarných príbehoch z jeho cestovania sa smejú tisíce čitateľov.

Peter však nie je len cestovateľ. Je to aj komik a práve kvôli jeho zábavným videám si vytvoril aj druhý účet, v ktorom zacielil svoje videá zahraničnému publiku.

Medzi jeho najsledovanejšie videá patrí jednoznačne paródia na amerického vlogera a youtubera Caseyho Neistata, ktorý jeho video dokonca videl a komentoval. Nakoniec sa Peter spolu s Bačom rozhodli kvôli druhej časti paródie vycestovať priamo do New Yorku a s 11-miliónovým youtuberom a idolom natočil aj pár spoločných záberov.